مندوبو المعارضة والائتلاف في إسرائيل يبدأون جولة حوار جديدة





وتمحور الحوار حول مطلب الائتلاف بإلغاء نظام الأقدمية، والذي بموجبه يتم تعيين القاضي الأقدم خدمة في المحكمة العليا، في منصب رئيس المحكمة عند انتهاء فترة ولاية رئيسها الحالي وخروجه الى التقاعد.





من ناحيتها تطالب المعارضة بمنع الائتلاف من ان يستحوذ على اغلبية مقاعد لجنة اختيار القضاة.



وينص الحل المقترح الخاص بلجنة اختيار القضاة على حقيقة أن رئيس المحكمة العليا سيتم اختياره بموافقة كلا الطرفين في اللجنة - القضاة والسياسيون على حد سواء، دون أن يكون لأي طرف أغلبية تسمح له الانفراد بحسم هذه المسألة.



رام الله - دنيا الوطنيجتمع ممثلو الائتلاف وممثلو المعارضة من حزبي (هناك مستقبل) و(المعسكر الرسمي)، اليوم (الاثنين)، في مقر الرئيس الإسرائيلي، لإجراء جولة جديدة من الحوار بغرض التفاهم على حل وسط بشأن التغييرات في الجهاز القضائي الذي يبادر اليها الائتلاف الحكومي.ومن المنتظر أن تجرى المحادثات بمشاركة مستشارين من الخبراء من كلا الطرفين، بينما صرح مصدر في ديوان الرئيس الإسرائيلي، بأن المتحاورين سيتناولون اليوم "قضايا جوهرية".يشار الى ان حزب (العمل) أعلن أمس انسحابه من الحوار كما ان حزب (إسرائيل بيتنا)، لا يشارك في هذا الحوار منذ البداية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).وكان آخر لقاء لممثلي الائتلاف والمعارضة للحوار في مقر إقامة رئيس الدولة في 3 نيسان/إبريل.