جدل حول إمكانية رؤية الهلال الخميس.. متى يكون عيد الفطر؟





رام الله - دنيا الوطنجدل أثارته معاهد ومراكز تعني بالفلك، بشأن موعد رؤية هلال شهر شوال وغرة الشهر وأول أيام عيد الفطر السعيد، إذ قالت أصبح إمكانية أو تعذر رؤية القمر يوم الخميس، أصبح حديث جميع المسلمين حول العالم هذه الأيام.وأوضحت التوقعات الفلكية، احتمالية أن يصادف عيد الفطر يوم الجمعة الموافق 21 نيسان/ أبريل الجاري، وبذلك يصبح رمضان هذا العام 29 يومًا، إلا أن الظاهرة الفلكية التي ستحدث في الكثير من دول العالم في تلك الليلة، وهي الكسوف الكلي للشمس، قد تؤدي إلى حجب رؤية الهلال بالعين المجردة أو بواسطة التليسكوب.وفي الحالات المماثلة، يتم اعتبار نهاية الشهر القمري باليوم التالي، أي في هذه الحالة تكون غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر يوم السبت الموافق 22 نيسان/أبريل الجاري.ودعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد أحمد حسين، المواطنين الكرام لمراقبة هلال شهر شوال، وذلك بعد غروب شمس يوم الخميس 29 رمضان 1444 هـ، وفق 20 نيسان 2023م.وكانت المحكمة العليا في السعودية قد دعت إلى تحري رؤية هلال شوال مساء يوم الخميس المقبل 29 رمضان 1444هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 20 نيسان/أبريل 2023م.وأمس الأحد، أعلن معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري غرة شهر شوال 1444هـ فلكيا، وحدد أول أيام عيد الفطر المبارك، وفق ما نقل موقع (العربية).وأوضح رئيس المعهد جاد القاضي أنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 6:14 صباحا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من رمضان 1444هـ، الموافق 20 أبريل 2023م (يوم الرؤية).وأضاف المعهد في بيان: "يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 23 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 24 - 29 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 10- 35 دقيقة".وأشار إلى أن ذلك يأتي في أعقاب إعلان "معهد الفلك الدولي" أن رؤية هلال شهر شوال يوم الخميس القادم غير ممكنة من أي مكان في العالم العربي والإسلامي، وأن أول أيام عيد الفطر سيكون يوم السبت القادم الموافق 22 أبريل، حيث توقع "الفلك الدولي" اختلاف موعد عيد الفطر في الدول العربية والإسلامية.وقد أوضح "مركز الفلك الدولي" عبر تغريدة نشرها على موقع (تويتر)، أنه ليس جهة إعلان عن بدء أو انتهاء الأشهر الرقمية، بل هو مركز علمي يقدم المعلومات الفلكية، وأن المقال الأصلي الذي نُشر يحتوي على تفاصيل عديدة تبين ظروف رؤية الهلال في مختلف دول العالم، وبناء عليها يمكن تحديد بداية الشهر من قبل الجهات المعنية.وتابع المركز أن المعايير المعتمدة لبدء الشهر في العالم الإسلامي متعددة، وقد تعتمد رؤية الهلال من أماكن غير محلية."مركز الفلك الدولى" كان قد نشر مقالًا يوضح أن رؤية الهلال يوم الخميس المقبل الموافق 20 نيسان/ إبريل الجاري غير ممكنة بالعين المجردة أو بالتليسكوب من قارة آسيا وأستراليا، في حين أنها ممكنة باستخدام التليسكوب فقط وبصعوبة من الأجزاء الغربية من قارة إفريقيا وأوروبا.وتابع البيان أن هناك إمكانية لرؤية الهلال بالتليسكوب في بعض أجزاء العالم الإسلامي يوم الخميس، ونظرا لحدوث الاقتران قبل غروب الشمس وغروب القمر بعد غروب الشمس في مناطق العالم الإسلامي، فقد جرت العادة بمثل هذه الظروف أن تعلن غالبية دول العالم الإسلامي بدء الشهر في اليوم التالي، وعليه من المتوقع إعلان العديد من الدول عيد الفطر يوم الجمعة المقبلة الموافق 21 نيسان/ إبريل.أما بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية الصحيحة بالعين المجردة فقط أو تشترط الرؤية المحلية الصحيحة ولو بالتليسكوب، وهذه دول قليلة، فيتوقع أن تكون عدة رمضان فيها 30 يوما، وأن يكون عيد الفطر فيها يوم السبت المقبل الموافق 22 نيسان/ إبريل.من جهته، ذكر الخبير الفلكي السعودي د. عبدالله المسند أنه عندما يكون الشهر مكتملاً (30 يوماً) في تقويم أم القرى ، فإننا نعلم مسبقاً بوقت دخول الشهر وخروجه 100%، ونجزم أنه فعلاً 30 يوماً، لأن الحساب الفلكي قطعي، وفق (العربية).وتابع الحديث: "وعندما يكون الشهر ناقصاً (29 يوماً) في تقويم أم القرى، كما في رمضان الحالي، فلا أحد يعلم على وجه اليقين بأن الشهر فعلاً سيكون 29 يوماً أو 30 يوماً، إذ إن الحسابات الفلكية القطعية في تقويم أم القرى والتي تشترط لدخول الشهر حدوث الاقتران وولادة الهلال ، وغروبه بُعيد غروب الشمس يوم 29 من الشهر فهذه الشروط لا تعني بالضرورة أن الشهر ناقص، إذ في هذه الحالة (حالة نقصان الشهر) تُفعل عملية الترائي الميدانية، فإن شوهد الهلال فقد تطابق الحساب الفلكي مع الرؤية الشرعية، فيكون الشهر ناقصاً".وأضاف أنه لا يمكن لأحد أن يجزم 100% أن شهر رمضان 1444هـ سيكون 29 يوماً أو 30، حتى الدقائق الأولى من غروب شمس يوم 29 رمضان حيث نتيجة الرؤية الميدانية تكشف لنا موعد يوم العيد.ومن يصرح بأن رمضان 29 يوماً فهو يتكئ على الحساب الفلكي لا الرؤية الشرعية، وقد يتطابقان كما حدث ذلك مرات عديدة، وقد لا يتطابقان كما حصل أيضاً في مرات عديدة، وعليه: يبقى علم تحديد يوم العيد معلقاً بين يوم الجمعة 21 أبريل 2023، ويوم السبت 22 أبريل، حتى وقت غروب الشمس من يوم 29 رمضان 1444هـ.أما الفلكي السعودي عبدالله الخضيري، مستشار المرصد الفلكي بالمجمعة، فأكد أن عامل صفاء الجو هو ما سيحسم هذا الجدل حول رؤية هلال شهر شوال يوم الخميس المقبل.