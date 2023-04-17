التربية تحيي يوم الأسير في مدارسها بوقفات وفعاليات وطنية

أحيت وزارة التربية والتعليم في مدارسها كافة، وعبر الإدارة العامة للنشاطات وأقسام النشاطات والعلاقات العامة والإعلام؛ فعاليات يوم الأسير الفلسطيني.







وأوضحت التربية في بيان صدر عنها، أن هذه الفعاليات الوطنية تندرج في سياق حرصها وقيادتها وكوادرها على إحياء هذه المناسبة سنويا، والإبقاء على جذوة الوعي الوطني متقدة في قلوب الطلبة، وتسليط الضوء على معاناة الأسرى والمعتقلين وبشكل خاص الأطفال، والطلبة والمعلمين وأبناء الأسرة التربوية.

رام الله - دنيا الوطنوبينت التربية أن الفعاليات في المدارس؛ تضمنت تخصيص الإذاعة المدرسية وتوظيفها؛ للحديث عن الأسرى ونضالهم، وتنظيم فعاليات مركزية، ونشاطات كشفية، ومحاضرات توعوية في مديرياتها كافة.