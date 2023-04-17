الاحتلال يبعد شابًا عن الأقصى بعد أيام من مقتله في اللد

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت حمزة أبو غانم، ضمن 450 معتكفاً في المسجد الأقصى بعد اقتحام المصلى القبلي قبل نحو أسبوعين.







رام الله - دنيا الوطنأصدرت سلطات الاحتلال اليوم الاثنين قراراً بإبعاد الشاب حمزة إبراهيم أبو غانم من اللد، عن المسجد الأقصى المبارك بعد ثلاثة أيام من مقتله.وقال محمد امارة: إن "الاحتلال أصدر أمر ابعاد لصديقه حمزة عن المسجد الاقصى المبارك مدة ستة أشهر، بعد مقتله في مدينة اللد فجر يوم الجمعة الماضي".واتهم امارة الاحتلال بالتورط في قتل الشاب المرابط حمزة أبو غانم، ويريد أن يكمل جريمته بإبعاده بعد موته عن مسجده الذي أحب ولازم وأخلص له.