الديمقراطية: أبو جهاد الوزير آمن بالمقاومة والانتفاضة الشعبية والشراكة الوطنية طريقاً للخلاص الوطني

رام الله - دنيا الوطنفي ذكرى استشهاد القائد الوطني الكبير، أبو جهاد الوزير، في عملية إنزال إسرائيلية ارتكبت فيها جريمة اقتحام منزله ما أدى إلى استشهاده، أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً وصفت فيه الشهيد الكبير بأنه آمن بالمقاومة والانتفاضة الشعبية والشراكة الوطنية طريقاً للخلاص من الاحتلال وتحقيق الأهداف الوطنية لشعبنا في العودة وتقير المصير والدولة المستقلة.وقالت الجبهة الديمقراطية: لقد خلّف القائد أبو جهاد الوزير في غيابه، فراغاً كبيراً، افتقده شعبنا في المعارك والمنعطفات والمحطات الكبرى، ونحن نستذكره، في هذه المرحلة من مراحل نضالنا ضد الاحتلال والفاشية الإسرائيلية، حريٌ بنا أن نستلهم دروس تجربته الغنية، وتجارب كل الشهداء، لتساعدنا في رسم طريقنا في تطوير وتأطير مقاومتنا الشعبية والمسلحة، وتعزيز وحدتنا الميدانية، وتصعيد مواجهاتنا ومجابهاتنا لقوات الاحتلال وعصابات ميليشيات المستوطنين، ووقف الرهان على الوعود والضمانات الأميركية بما فيها الضمانات الوهمية لمسار العقبة – شرم الشيخ، وأن نذهب جميعاً نحو استراتيجية الإجماع الوطني، كما رسمتها قرارات مجلسينا الوطني والمركزي في وقف العمل بالمرحلة الانتقالية لـ"اتفاق أوسلو"، والتحرر من التزاماتها السياسية والأمنية والاقتصادية.