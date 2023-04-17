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دولي

لن يتكرر إلا في 2031.. حدث فلكي نادر سيذهل كل من يراه

لن يتكرر إلا في 2031.. حدث فلكي نادر سيذهل كل من يراه
حدث فلكي نادر يحدث هذا الأسبوع
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن يذهل حدث فلكي في وقت لاحق هذا الأسبوع، كل من يراه من مناطق معينة حول العالم. 

والحدث الفلكي "الكسوف الشمسي الهجين" يحدث مرة كل عقد، ويعد  نوعا نادرا من الكسوف الذي يغير مظهره، حيث يتحرك ظل القمر عبر سطح الأرض.

وسيكون الناس قادرين على رؤية الشمس مغطاة تماما بالقمر، اعتمادا على مكان وجودهم، مما يتسبب في نهار أكثر قتامة.

ووفقا للمرصد الملكي البريطاني، سيكون الحدث مرئيا من أجزاء من خط الاستواء ونصف الكرة الجنوبي بما في ذلك غرب أستراليا وجنوب شرق آسيا في حوالي الساعة 11:30 صباحا، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

أولئك الذين يستطيعون رؤيته يجب ألا يفوتوا الفرصة "الذهبية"، حيث يعود آخر كسوف هجين للشمس في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، بينما سيكون الكسوف القادم من هذا النوع في تشرين الثاني/نوفمبر 2031.

ووفقا لخبراء الفلك، لن يكون هذا الكسوف "المثير" ظاهرا لسكان دول العالم العربي أو أوروبا أو الولايات المتحدة.

الخميس، سيمر ظل القمر عبر الأرض بعرض آلاف الكيلومترات، وستشهد كل منطقة داخل هذا الظل على الأقل كسوفا جزئيا للشمس.

تُعرف النقطة المركزية لهذا الظل باسم "مسار الكمال"، وعلى طول هذا المسار سيرى أبناء الأرض أيضا كسوفا كليا للشمس أو كسوفا جزئيا للشمس.

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