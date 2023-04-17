مفتي القدس يشارك بالمجلس الرابع الذي نظمته وزارة الأوقاف الأردنية

رام الله - دنيا الوطنشارك الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، في المجلس الرابع الذي نظمته وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية في قاعة المؤتمرات الكبرى التابعة لمسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة الأردنية عمان، بعنوان: "شيخ الإسلام النووي"، وذلك بحضور جمع من علماء الدين، ومشاركة عدد من المسؤولين.حيث تحدث عن الإمام النووي، رحمه الله، ونشأته وتلاميذه ومؤلفاته، كما تناول التعريف بكتاب منهاج الطالبين ومنهج الإمام في ذلك، من جانب آخر التقى سماحته بالمشاركين في المجلس، وأطلعهم على الأوضاع في المسجد الأقصى المبارك، وما يتعرض له من انتهاكات، محذراً من الممارسات والاعتداءات التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومقدسات المسلمين، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، داعياً إلى ضرورة إعماره، وشد الرحال إليه، وعدم السماح لسلطات الاحتلال بتفريغه.على صعيد آخر التقى الشيخ حسين بالشيخ عبد الكريم الخصاونة، المفتي العام للمملكة الأردنية الهاشمية، وبعدد من المسؤولين الأردنيين، وبحث معهم سبل التعاون المشترك.وفي ختام فعاليات المجلس، أشاد الشيخ حسين بعمق الروابط الأخوية بين الشعبين الأردني والفلسطيني، وما للهاشميين والأردنيين، ملكاً وحكومة وشعباً، من دور كبير وفاعل في حماية المسجد الأقصى المبارك والمدينة المقدسة.