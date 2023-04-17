مفتى فلسطين يدعو لتحري هلال شوال بعد غروب شمس يوم الخميس

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رام الله - دنيا الوطندعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد أحمد حسين، المواطنين الكرام لمراقبة هلال شهر شوال، وذلك بعد غروب شمس يوم الخميس 29 رمضان 1444 هـ، وفق 20 نيسان 2023م.وحث الشيخ حسين الذي يرى الهلال أن يراجع مكتب دار الإفتاء الفلسطينية الكائن في القدس الشريف، أو أقرب دائرة إفتاء إلى منطقته، ليدلي بشهادته، مع إمكانية الاتصال على أرقام الهواتف المرفقة أسفل الخبر.ونون إلى أنه يُشترط شاهدان عدلان اثنان على الأقل لإثبات رؤية هلال شوال؛ لأنه خروج من عبادة الصوم.وحث الجمهور الكريم على متابعة إذاعة صوت فلسطين والتلفاز الفلسطيني والقناة الفضائية الفلسطينية مساء يوم الخميس، حيث سيتم الإعلان عبر هذه الوسائل الرسمية عن ثبوت هلال شوال أو تعذر ذلك بناءً على قرارنا بالخصوص.