حماس: ذكرى يوم الأسير تأتي في ظل معادلة جديدة تفرضها المقاومة

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الاثنين، إن ذكرى "يوم الأسير تأتي في ظل معادلة جديدة تفرضها المقاومة بربطها للساحات استعداداً لمعركة التحرير".





رام الله - دنيا الوطنوأصدرت حماس بياناً على لسان زاهر جبارين مسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في الحركة في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.وقالت إن يوم "السابع عشر من نيسان من كل عام يوم الأسير الفلسطيني، هو يوم يخلّد سيرة أبطال ثورتنا الفلسطينية المباركة التي انطلقت قبل عقود، وتشق طريقها بثبات نحو التحرير".وأكدت حماس أن "هذه الذكرى في هذا العام تأتي في ظل وكنف شهر فضيل وشعبنا المعطاء يرسم لوحة عز وفخار، في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، منتفضاً دفاعا عن الأرض والمقدسات، ومقاومة باسلة في قطاع غزة يدها على الزناد استعداداً ليوم يفرح به المؤمنون، ويثلج صدور المكلومين والمظلومين".أضافت: "تأتي هذه الذكرى في ظل معادلة جديدة تفرضها المقاومة بربطها للساحات استعداداً لمعركة التحرير، تأتي الذكرى والأمل معقود بالله -عز وجل- أن يكون آخر عهدها مع أسرانا الأبطال، وما ذلك على الله بعزيز".وقالت حماس: "أسرانا الأبطال شعبنا الفلسطيني المجاهد، إنَّنا في قيادة حركة حماس وفي ذكرى يوم الأسير الفلسطيني لنؤكد بأن تحرير الأسرى هو حق وواجب والتزام، والعمل على ذلك مقدس وهو أولوية لنا، فحريّة الإنسان من حرية الأرض والمقدسات، وفي هذا المقام نوجه خالص التحيات وأعطرها لأبطال المقاومة الفلسطينية، التي تسعى نحو هذا الواجب، ونرجو الله أن يتحقق قريبًا ونرى أسرانا بيننا أحراراً مكبرين مهللين".وجددت الحركة عهدها للأسرى "بأن نكون الأوفياء لكم حتى تحريركم، كما عهدنا مع فلسطين لم ولن يتغيّر أو يتبدل، وسنبذل في سبيل ذلك الغالي والنفيس".