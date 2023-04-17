التعليم العالي التركي يمنح محمود مطر من النجاح درجة البروفيسور بجراحة الكلى والمسالك البولية

رام الله - دنيا الوطنتقديراً لأدائه الأكاديمي والمهني المميز، منح التعليم العالي التركي الأستاذ الدكتور محمود مطر من جامعة النجاح الوطنية درجة البروفيسور في جراحة الكلى والمسالك البولية.يعمل البروفيسور مطر عضو هيئة تدريسية في كلية الطب وعلوم الصحة في جامعة النجاح الوطنية منذ عام 2011، وهو مؤسس قسم جراحة الكلى والمسالك البولية في مستشفى النجاح الوطني الجامعي والذي يعد أكثر الأقسام تميزاً ونجاحاً على مستوى الوطن والمنطقة.وأمضى البروفيسور مطر أكثر من عشرين عاماً في تركيا، ومصر، والولايات المتحدة الأمريكية، وعمل في أشهر الجامعات والمستشفيات الأكاديمية.ويمتلك البروفيسور مطر الكثير من الإنجازات الأكاديمية والعملية المميزة، فهو حاصل على درجه عالم زائر من مركز أندرسون للأورام في جامعة تكساس في هيوستن - أمريكا، ومبتعث للجمعية العالمية لجراحي الكلى والمسالك البولية في مركز غنيم للأورام وزراعة الكلى في جامعة المنصورة في مصر.وبارك الأستاذ الدكتور عبد الناصر زيد، رئيس الجامعة هذه الترقية التي تعد فخراً علمياً للبحث العلمي في جامعة النجاح الوطنية بخاصة ولفلسطين عامة، وأكد أن هذا الإنجاز هو تجسيد لرسالة الجامعة ورؤيتها القائمة على تعزيز الريادة والإبداع في مجالات مختلفة أهمها: التعليم، والبحث العلمي وخدمة المجتمع.يعد البروفيسور مطر أحد القامات العلمية في جراحة الكلى والمسالك البولية، وله أكثر من 200 دراسة علمية والكثير من الإبداعات الجراحية، وحاصل على عده جوائز عالمية وبحثية ومنها جائزة غنيم للإبداع الجراحي على مستوى الوطن العربي.كما ونظم وشارك في العديد من المؤتمرات والفعاليات العلمية والاجتماعية والثقافية ومنها ع سبيل المثال لا الحصر: ترأس مؤتمر النجاح الطبي الرابع والذي نظمه بالتعاون مع جمعيات تركية، وكذلك كان رئيساً للجنة المنظمة لمؤتمر فلسطين في العهد العثماني، وسكرتيراً للمؤتمر الثاني لجراحة الأورام السرطانية، وهو عضواً في العديد من الموتمرات والجمعيات، فهو عضو مؤسس في الجمعية الأورواسيوية لجراحة الأورام السرطانية، وعضواً في المدرسة العربية لجراحي المسالك البولية، وعضواً في اللجنة العلمية للرابطة العربية لجراحي المسالك البولية، وأمين سر الجمعية الفلسطينية لجراحي المسالك البوليه ٢٠١٣-٢٠٢٣ ، ورئيس جمعية خريجي تركيا في فلسطين منذ ٢٠١٧-٢٠٢٣، وعضو فعال في الجمعية العربية والأوروبية والتركية والأمريكية والعالمية لجراحي المسالك البولية.كما وتجدر الإشارة إلى أن التعليم العالي التركي كان قد منح أ.د. مطر درجة الدوجتنلك (بروفيسور مشارك).