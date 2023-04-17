مقتل قيادي بارز في تنظيم الدولة بغارة أمريكية شمال شرق سوريا

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، مقتل قيادي بارز في تنظيم الدولة بغارة أمريكية في سوريا.







واستهدفت غارة بطائرة هليكوبتر أمريكية شمال شرق سوريا قياديًا بارزًا ومخططًا لتنظيم الدولة في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، بحسب متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية.وقال الكولونيل جو بوسينو: "نعتقد أن الغارة قتلت قائدا بارزا في تنظيم الدولة بسوريا كما أنه مخطط لعمليات التنظيم ومسؤول عن التخطيط لهجمات إرهابية في الشرق الأوسط وأوروبا"، ولم يُكشف عن هوية القائد المستهدف بالغارة.وأضاف المتحدث قائلا إن عنصرين مسلحين آخرين قُتلا في الغارة الأمريكية أيضا، وفق قناة (CNN) بالعربي.وتابع بوسينو قائلا إن العملية لم تٌسفر عن مقتل أي جندي أمريكي ولم تُسقط الطائرة المروحية الأمريكية.وتبقي الولايات المتحدة تركيزها على هزيمة تنظيم الدولة في سوريا والعراق كجزء من حملة مستمرة لمنعه من النمو مرة أخرى.وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الولايات المتحدة ألقت القبض قبل أسبوع على عنصر من تنظيم الدولة واثنين من رفاقه شرق سوريا في غارة أخرى بطائرة مروحية.