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أحزاب عربية تدعو لوقف إطلاق النار وعودة الجيش لثكناته وحل كل المليشيات بالسودان

أحزاب عربية تدعو لوقف إطلاق النار وعودة الجيش لثكناته وحل كل المليشيات بالسودان
آثار المعارك المسلحة في السودان
رام الله - دنيا الوطن
طالبت أحزاب عربية تقدمية اليوم الاثنين، لوقف إطلاق النار وعودة الجيش لثكناته وحل كل المليشيات في السودان.

وقالت هذه الأحزاب في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن الأوضاع في السودان دخلت منعرجا خطيرا منذ فجر يوم 15 نيسان/أبريل باندلاع نزاع مسلح بين قطبي السلطة الفعلية ممثلة في رأسي الجيش وقوات الدعم السريع وهما اللذان تربعا على مفاصل القرار منذ إسقاط الدكتاتور البشير من قبل الثورة الشعبية السودانية. 

ويأتي هذا النزاع المسلح نتيجة لمسار صراع معلن وخفي مدعوما من قبل الأوساط الطبقية والسياسية المحلية الأكثر رجعية وارتباطا بالأحلاف الإقليمية العميلة والفاسدة. 

ووفق البيان فإنه رغم يقظة الشعب السوداني وقواه الثورية بالقدرة على الاستمرار في الميادين وصياغة المواقف والتكتيكات والرؤى الأكثر تعبيرا عن استحقاقات الثورة ووفاء لها، فان هيمنة معسكر الثورة المضادة وعلى رأسه المؤسسة العسكرية التي كانت أداة البشير وكل الأنظمة الرجعية السابقة له لازالت تحرم الثورة من التقدم والشعب من التحرر وبناء الدولة المدنية الديمقراطية القادرة وحدها على توحيد السودان ومكوناته المتعددة.

وقال البيان إن الأحزاب والمنظمات الموقعة أدناه والتي تتابع بانشغال كبير تطورات الأوضاع في السودان تدين هذا المنعرج العنيف والإرهابي والذي لا مصلحة للشعب السوداني فيه، وتدعو إلى الإيقاف الفوري لصوت الرصاص وعودة الجيش لثكناته وحل كل المليشيات ومن "بينها عصابات الجنجويد المسماة قوات الدعم السريع الملطخة أيديها بدماء العزل والأبرياء وخاصة في إقليم دارفور".

وأكدت هذه الأحزاب تعاطفها ومساندتها المبدئية واللامشروطة للشعب السوداني الشقيق في هذا الظرف العصيب مجددة قناعتها بقدرة هذا الشعب العظيم على تفويت الفرصة على أعدائه وخصومه الذين يريدون معاقبته على ثورته المجيدة.

كما جددت مساندتها للقوى الثورية في السودان وعلى رأسها الحزب الشيوعي السوداني الذي ظل معبرا أصيلا عن الموقف الثوري المتماسك والذي أكدت تطورات الأوضاع بما فيها النزاع المسلح، صواب تحليلاته ومواقفه.

ودعت كل القوى التقدمية في المنطقة وفي العالم إلى شد أزر الشعب السوداني وثورته والتصدي لكل أشكال التدخل الإقليمي والدولي لضرب المسار الثوري ووأده مثلما حدث مع بقية الثورات العربية وذلك من أجل تأبيد السيطرة والتحكم في المنطقة ومقدراتها.

الأحزاب والمنظمات الموقعة:

1- الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

2- حزب العمال-تونس

3-حزب النهج الديمقراطي العمالي- المغرب

4- حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني

5- الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

6- الحزب الشيوعي اللبناني

7- حزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد)

8- حركة نستطيع-موريتانيا

9- تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية CODESA

10- حزب التحالف الشعبي الاشتراكي – مصر

11- الحركة التقدمية الكويتية

12- حزب الشعب الفلسطيني

13- الحزب الشيوعي الأردني

14- المنبر التقدمي البحريني

15- حزب القطب-تونس

16- حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد-تونس

17- الحزب الشيوعي السوداني

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