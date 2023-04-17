بدعوة رسمية.. نجل الشاه الإيراني يصل إسرائيل





ويصل، المعارض الإيراني اليوم الإثنين، إلى إسرائيل بدعوة رسمية من وزيرة شؤون الاستخبارات جيلا جملئيل.



ووفق موقع صحيفة (يديعوت أحرونوت)، بأن رضا بهلوي، نجل الشاه الإيراني، الذي يعيش في المنفى منذ العام 1979، ويسكن في الولايات المتحدة الأميركية، يصل اليوم إلى تل أبيب، في زيارة هي الأولى من نوعها لإسرائيل.



ووفقا للصحيفة، فإن نجل الشاه الإيراني الذي أطيح به خلال "الثورة الإسلامية"، سيشارك في مراسم إحياء ذكرى "المحرقة"، وذلك بحضور الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، ورئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو.



وذكرت القناة الإسرائيلية الرسمية (كان) أن نجل الشاه الإيراني، سيزور حائط البراق بالقدس المحتلة، وسيعقد اجتماعات مع عدد من المسؤولين الإسرائيليين الكبار خلال مكوثه في تل أبيب.



واعتبرت أن توقيت زيارة رضا بهلوي إلى إسرائيل مثير للاهتمام، وكذلك حضوره ومشاركته في عدة مراسم علنية تتعلق بالمحرقة.



وكتب رضا بهلوي تغريدة على شبكات التواصل، جاء فيها: "أنا أسافر إلى إسرائيل لإيصال رسالة صداقة من الشعب الإيراني، ومشاركة خبراء المياه الإسرائيليين في سبل معالجة إساءة استخدام النظام للموارد الطبيعية لإيران، وتقديم الاحترام لضحايا الهولوكوست في يوم المحرقة".



وأضاف: "أريد أن يعرف شعب إسرائيل أن الجمهورية الإسلامية لا تمثل الشعب الإيراني. يمكن إحياء الرابطة القديمة بين شعبينا لصالح كلا الشعبينـ سأذهب إلى إسرائيل لألعب دوري في البناء نحو ذلك المستقبل الأكثر إشراقا"، على حد تعبيره.



رام الله - دنيا الوطنيشارك نجل الشاه الإيراني، رضا محمد بهلوي في مراسم إحياء ذكرى إحياء ذكرى "المحرقة" التي ستقام في القدس.