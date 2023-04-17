مباشر | استمرار الاشتباكات بين الدعم السريع والجيش السوداني وارتفاع أعداد القتلى

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ارتفاع عدد القتلى في الاشتباكات الجارية بين الدعم السريع والجيش السوداني

ارتفاع عدد القتلى في الاشتباكات الجارية بين الدعم السريع والجيش السوداني
اشتباكات جارية بين الدعم السريع والجيش السوداني
رام الله - دنيا الوطن
قُتل، 97 مدنيا على الأقل، وأصيب مئات آخرون منذ اندلاع الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في السودان.

وبحسب بيان نقابة الأطباء اليوم الإثنين، فإن ما لا يقل عن 97 شخصا قتلوا منذ اندلاع الاشتباكات في البلاد، السبت.

وأوضح البيان أن الحصيلة لا تشمل كل القتلى إذ أن الكثير منهم لم ينقلوا إلى المستشفيات بسبب صعوبات التنقل، وفق قناة (سكاي نيوز).

وقبلها بقليل، كانت منظمة الصحة العالمية أعلنت مقتل 83 شخصا على الأقل، وجرح أكثر من 1126 في السودان منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقالت المنظمة في بيان إن الإمدادات الطبية التي وزعتها على المرافق الصحية قبل التصعيد الأخير بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع استنفدت.

وتزامنا، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية في تنويه عاجل سقوط "دانة" طائشة في مستشفى بشائر الجامعي جنوب الخرطوم، وقد خلقت حالة من الرعب والفزع للمرضى والكوادر الطبية العاملة.

وأضافت بالقول: "نحمد الله بأن جميع المرضى والكوادر الصحية بخير وصحة تامة، ونؤكد أن للمستشفيات حرمتها وقدسيتها المنصوص عليها في الأعراف والقيم الإنسانية، نعيد مناشدتنا لكل القوات بضرورة وضع السلاح جانباً واللجوء للحلول السلمية وتجنيب البلاد خطر الانقسام والدمار".

وكانت نقابة أطباء السودان قد أعلنت، أمس الأحد، ارتفاع عدد القتلى إلى 56 قتيلاً من المدنيين، فيما وصل عدد المصابين إلى نحو 600.

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