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شؤون فلسطينية

إصابة خطيرة برصاص الاحتلال في القدس واعتقال خمسة مواطنين من الضفة

إصابة خطيرة برصاص الاحتلال في القدس واعتقال خمسة مواطنين من الضفة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شاب مقدسي بجروح خطيرة، فجر اليوم الإثنين، برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة بيت حنينا بمدينة القدس.

وزعمت شرطة الاحتلال أن أحد عناصرها أطلق النار تجاه شاب مقدسي، كان يحاول إشعال النار في إحدى مركبات المستوطنين في محيط بلدة بيت حنينا بمدينة القدس.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة مواطنين من رام الله وطولكرم بينهم أسير محرر.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلًا من: أحمد عبد الرحمن مصلح (40 عاما)، وموسى المفتش من حي أم الشرايط، ويحيى محمد الريماوي (17 عاما) من بلدة بيت ريما شمالا، وذلك عقب دهم منازلهم وتفتيشها.

في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال المحرر منذر محمد منصور عاشور (35 عاما) بعد مداهمة منزله في الضاحية.

كما واقتحمت قوات الاحتلال، عصيرة الشمالية، واعتقلت المواطن نضال دغلس ياسين.

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