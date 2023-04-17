مباشر | استمرار الاشتباكات بين الدعم السريع والجيش السوداني وارتفاع أعداد القتلى

شؤون فلسطينية

التربية تعقد اجتماع اللجنة المواضيعية للمهارات الحياتية

التربية تعقد اجتماع اللجنة المواضيعية للمهارات الحياتية
رام الله - دنيا الوطن
عقدت وزارة التربية والتعليم، اجتماعاً للجنة المواضيعية للمهارات الحياتية.

جاء ذلك بمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات الشريكة، والإدارات العامة ذات العلاقة، وبحضور الوكيلين المساعدين صادق الخضور ود. محمد عواد، ومدير عام الصحة الشمولية محمد الحواش.

وخلال الاجتماع، تمت الإشادة بالجهود التي تبذلها المجموعة والدور التكاملي الذي قام به ممثلو الإدارات في الوزارة وبدعم من الشركاء وما انبثق عنها من خطة عمل سيتم استلهام الخطوط العريضة لنشاطاتها ضمن الخطة الاستراتيجية الجديدة للوزارة والني ستغطي الفترة من 2024-2029.      

وجدد الخضور التزام الوزارة بتعزيز المهارات الحياتية نظرا لتقاطعها مع المخرجات الاجتماعية لنظام التعليم، منوها إلى أن ثمة جهد تشاركي يؤسس لبلورة رؤية واضحة المعالم للتعامل مع المهارات الحياتية.                    

في حين أكد الحضور أهمية تمكين وتعزيز توجهات المعلمين نحو المهارات الحياتية قبل البدء بأي برنامج ضمن هذا المجال، وتوظيف الرقمنة في تمثيل المهارات الحياتية عند الطلبة.

كما استعرض د. عواد نتائج الورشة الإقليمية التي تم عقدها في الأردن حول المهارات الحياتية والمواطنة، كما تم إيضاح تجربة مبحث المهارات الحياتية الذي تم تطبيقه في قطاع غزة، والاطلاع على ما يتم من خلال الإدارة العامة للتعليم المدرسي حاليا من مراجعة دروس المرحلة الأساسية، لإثرائها بنشاطات داعمة للمهارات الحياتية، وعلى ضوء ذلك سيتم تدريب المشرفين حول آليات الدعم والمتابعة على مستوى الحصة الصفية" من خلال برنامج "سيرتك".  كما تم خلال الاجتماع التباحث في سبل تعزيز الملتقى الوطني الذي سينظم لاحقا حول المهارات الحياتية بالتعاون بين الوزارة وعدد من الجامعات ومؤسسات وطنية ومنظمات دولية وتحديدا (يونيسف) و(يونسكو).

أخبار ذات صلة

الأسير محمد عامودي من برقين يدخل عامه الـ 18 في سجون الاحتلال

الأسير محمد عامودي من برقين يدخل عامه الـ 18 في سجون الاحتلال

طالع أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة اليوم

طالع أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة اليوم

بعد عملية الأغوار.. جيش الاحتلال يواصل تشديد إجراءاته على حاجز الحمرا

بعد عملية الأغوار.. جيش الاحتلال يواصل تشديد إجراءاته على حاجز الحمرا

إصابة خطيرة برصاص الاحتلال في القدس واعتقال خمسة مواطنين من الضفة

إصابة خطيرة برصاص الاحتلال في القدس واعتقال خمسة مواطنين من الضفة

سطو مسلح على أحد المحال التجارية الكبرى في أريحا

سطو مسلح على أحد المحال التجارية الكبرى في أريحا

التربية تعقد اجتماع اللجنة المواضيعية للمهارات الحياتية

التربية تعقد اجتماع اللجنة المواضيعية للمهارات الحياتية

بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن وتصادر حسكة صيد قبالة شواطئ بحر رفح

بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن وتصادر حسكة صيد قبالة شواطئ بحر رفح

كيف جاء سعر صرف الدولار أمام الشيكل اليوم الاثنين؟

كيف جاء سعر صرف الدولار أمام الشيكل اليوم الاثنين؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الأسير محمد عامودي من برقين يدخل عامه الـ 18 في سجون الاحتلال

الأسير محمد عامودي من برقين يدخل عامه الـ 18 في سجون الاحتلال

التربية تعقد اجتماع اللجنة المواضيعية للمهارات الحياتية

التربية تعقد اجتماع اللجنة المواضيعية للمهارات الحياتية

سلفيت: مستوطنون يقتحمون كفل حارس ويهاجمون منازل المواطنين ومقامات إسلامية

سلفيت: مستوطنون يقتحمون كفل حارس ويهاجمون منازل المواطنين ومقامات إسلامية

المجلس الوطني: قضية أسرانا ستبقى على رأس الأولويات الوطنية

المجلس الوطني: قضية أسرانا ستبقى على رأس الأولويات الوطنية

النخالة: عشرات آلاف الصواريخ تحيط بإسرائيل في غزة ولبنان

النخالة: عشرات آلاف الصواريخ تحيط بإسرائيل في غزة ولبنان

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

التربية: امتحان التوجيهي سيعقد في موعده وهذه نسبة المعلمين الملتزمين بالدوام

التربية: امتحان التوجيهي سيعقد في موعده وهذه نسبة المعلمين الملتزمين بالدوام

العالول: ندعو إلى عدم الانجرار خلف محاولات تأجيج الصراع الداخلي

العالول: ندعو إلى عدم الانجرار خلف محاولات تأجيج الصراع الداخلي

منوعات

فيديو: ما حقيقة تسريب مشهد النهاية من مسلسل جعفر العمدة؟

فيديو: ما حقيقة تسريب مشهد النهاية من مسلسل جعفر العمدة؟

بعد وصولهم ميامي.. هل سيلتقي بيكيه أبنائه؟

بعد وصولهم ميامي.. هل سيلتقي بيكيه أبنائه؟

شاهد: نانسي عجرم تشارك الجمهور رحلتها العائلية في دبي

شاهد: نانسي عجرم تشارك الجمهور رحلتها العائلية في دبي

من هو الضحية الـ 24 في برنامج المقالب رامز نيفر إند؟

من هو الضحية الـ 24 في برنامج المقالب رامز نيفر إند؟

هل ستغادر بسمة وهبة قناة المحور بعد رمضان؟

هل ستغادر بسمة وهبة قناة المحور بعد رمضان؟

شكران مرتجى تتحدث لأول مرة عن تفكيرها بالاعتزال

شكران مرتجى تتحدث لأول مرة عن تفكيرها بالاعتزال

بالفيديو: رضوى الشربيني تتحدث حول رد فعل شريهان على طلاقها

بالفيديو: رضوى الشربيني تتحدث حول رد فعل شريهان على طلاقها

عفاف شعيب تثير الجدل: عدم إنجابي ممكن عقاب من ربنا

عفاف شعيب تثير الجدل: عدم إنجابي ممكن عقاب من ربنا

فنانة مصرية شهيرة تعلن ارتداء الحجاب واعتزال الفن بشكل نهائي

فنانة مصرية شهيرة تعلن ارتداء الحجاب واعتزال الفن بشكل نهائي

مصر: دعوى لمحاسبة بطل مسلسل جعفر العمدة في نهاية العمل

مصر: دعوى لمحاسبة بطل مسلسل جعفر العمدة في نهاية العمل

عربي

دعوات عربية ودولية إلى وقف القتال في السودان وحل الأزمة بالطرق السلمية

دعوات عربية ودولية إلى وقف القتال في السودان وحل الأزمة بالطرق السلمية

السودان: الجيش وقوات الدعم السريع يفتحان مسارات آمنة للحالات الإنسانية

السودان: الجيش وقوات الدعم السريع يفتحان مسارات آمنة للحالات الإنسانية

الإمارات: حريق هائل يودي بحياة 16 شخصاً في دبي

الإمارات: حريق هائل يودي بحياة 16 شخصاً في دبي

ظاهرة فلكية ستحدث في يوم وقفة عيد الفطر.. هل تؤثر على رؤية الهلال؟

ظاهرة فلكية ستحدث في يوم وقفة عيد الفطر.. هل تؤثر على رؤية الهلال؟