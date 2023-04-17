التربية تعقد اجتماع اللجنة المواضيعية للمهارات الحياتية





وجدد الخضور التزام الوزارة بتعزيز المهارات الحياتية نظرا لتقاطعها مع المخرجات الاجتماعية لنظام التعليم، منوها إلى أن ثمة جهد تشاركي يؤسس لبلورة رؤية واضحة المعالم للتعامل مع المهارات الحياتية.



في حين أكد الحضور أهمية تمكين وتعزيز توجهات المعلمين نحو المهارات الحياتية قبل البدء بأي برنامج ضمن هذا المجال، وتوظيف الرقمنة في تمثيل المهارات الحياتية عند الطلبة.



كما استعرض د. عواد نتائج الورشة الإقليمية التي تم عقدها في الأردن حول المهارات الحياتية والمواطنة، كما تم إيضاح تجربة مبحث المهارات الحياتية الذي تم تطبيقه في قطاع غزة، والاطلاع على ما يتم من خلال الإدارة العامة للتعليم المدرسي حاليا من مراجعة دروس المرحلة الأساسية، لإثرائها بنشاطات داعمة للمهارات الحياتية، وعلى ضوء ذلك سيتم تدريب المشرفين حول آليات الدعم والمتابعة على مستوى الحصة الصفية" من خلال برنامج "سيرتك". كما تم خلال الاجتماع التباحث في سبل تعزيز الملتقى الوطني الذي سينظم لاحقا حول المهارات الحياتية بالتعاون بين الوزارة وعدد من الجامعات ومؤسسات وطنية ومنظمات دولية وتحديدا (يونيسف) و(يونسكو).







رام الله - دنيا الوطنعقدت وزارة التربية والتعليم، اجتماعاً للجنة المواضيعية للمهارات الحياتية.جاء ذلك بمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات الشريكة، والإدارات العامة ذات العلاقة، وبحضور الوكيلين المساعدين صادق الخضور ود. محمد عواد، ومدير عام الصحة الشمولية محمد الحواش.وخلال الاجتماع، تمت الإشادة بالجهود التي تبذلها المجموعة والدور التكاملي الذي قام به ممثلو الإدارات في الوزارة وبدعم من الشركاء وما انبثق عنها من خطة عمل سيتم استلهام الخطوط العريضة لنشاطاتها ضمن الخطة الاستراتيجية الجديدة للوزارة والني ستغطي الفترة من 2024-2029.