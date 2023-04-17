بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن وتصادر حسكة صيد قبالة شواطئ بحر رفح

رام الله - دنيا الوطناعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، صياديْن اثنين، وصادرت "حسكة صيد"، قبالة شاطئ بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة.وأوضح نقيب الصيادين نزار عياش، إن الاحتلال واصل اعتداءاته على الصيادين في بحر رفح، حيث صادر مركب صيد صغير، واعتقل صيادين اثنين، من سكان مخيم الشاطئ، وهما: محمد صالح أبوريالة، وشاهر محسن أبوريالة، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.وأكد نقيب الصيادين الفلسطينيين، أن ممارسات بحرية الاحتلال العدوانية، تتواصل بشكل يومي ضد الصيادين خلال عملهم في المناطق المسموح فيها بالصيد.