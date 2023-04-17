طقس فلسطين: تفاصيل كتلة هوائية حارة تضرب البلاد



ويكون طقس فلسطين هذه الليلة دافئا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



ويكون طقس فلسطين يوم الثلاثاء صافيا بوجه عام وحارا الى شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.



ويكون الجو يوم الأربعاء غائماً جزئياً الى غائم وحارا الى شديد الحرارة ومغبراً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.



يكون الجو يوم الخميس غائماً جزئياً الى صاف ربيعيا لطيفا ومعتدلا نهارا باردا خلال ساعات الليل، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود درتين مئويتين ، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.



رام الله - دنيا الوطنأوضحت دائرة الأرصاد الجوية تفاصيل كتلة هوائية حارة تؤثر على البلاد، لذا يكون الجو صافيا بوجه عام وحارا الى شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.