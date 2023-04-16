النخالة: عشرات آلاف الصواريخ تحيط بإسرائيل في غزة ولبنان





رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، الأحد، إن "عشرات الآلاف من صواريخ المقاومة تحيط بالكيان الإسرائيلي في غزة ولبنان".وأكد النخالة، في حوار عبر القنوات التلفزيونية العراقية بمناسبة يوم القدس العالمي، أن "الشعب الفلسطيني في حالة مواجهة شاملة مع الاحتلال وخاصة في الضفة الغربية".وشدّد النخالة على أن "تصاعد المقاومة الفلسطينية في الضفة شكل تهديداً مباشراً لأمن الكيان الإسرائيلي".وقال إن: "المقاومة في الضفة وغزة وقوى المقاومة في المنطقة شكلت حالة ردع في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكداً أن "الاحتلال الإسرائيلي بدأ يشعر بتوازن القوى بفعل ميزان الردع التي فرضته المقاومة".وحول إحياء يوم القدس العالمي، قال النخالة، إن "يوم القدس الذي نحتفل به اليوم هو تعبير عن إرادة الأمة الإسلامية في تحرير فلسطين"، مضيفاً: "الإمام الخميني كان ملهماً عندما أعلن يوم الجمعة الأخيرة من رمضان يوم القدس العالمي".وحول عودة العلاقات بين إيران والسعودية، قال النخالة: إن "الاتفاق الإيراني السعودي بعث برسالة مهمة إلى الدول التي تهرول إلى التطبيع مع الاحتلال".وأضاف: "نأمل أن تذهب السعودية إلى الطريق الصحيح والابتعاد عن السياسات الأميركية التي تعادي العرب، والابتعاد عن التطبيع".وأكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي على أن "العراق ركن أصيل في المنظومة العربية وغيابه شكل نقصاً كبيراً".