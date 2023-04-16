العالول: ندعو إلى عدم الانجرار خلف محاولات تأجيج الصراع الداخلي

رام الله - دنيا الوطندعا نائب رئيس حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح) محمود العالول، إلى "عدم الانجرار خلف محاولات تأجيج الصراع الداخليّ؛ من خلال استغلال المقدسات في صراعات ثانويّة لا علاقة لها بالقضايا الوطنيّة".جاءت تصريحات العالول خلال إفطار رمضاني نظمته حركة (فتح) إقليم القدس، اليوم الأحد، بمشاركة شخصيّات وطنيّة ودينيّة وقادة الأجهزة الأمنيّة وعضو مركزية فتح صبري صيدم، وأعضاء من المجلس الثوريّ لحركة (فتح) وعدد من ذوي الشهداء والأسرى.وقال العالول: إنّ القدس عصيّةٌ على المؤامرات التي تستهدف هويتها"، عازيًا ذلك إلى صمود المقدسيين وإرادتهم، مؤكدًا أنّ القيادة الفلسطينيّة لن تألو جهدا في الدفاع عن القدس باعتبارها العاصمة الأبديّة لدولة فلسطين.بدوره، أكّد نائب رئيس إقليم حركة (فتح) في القدس، عادل أبو زنيد، أنّ القدس تجابه تهديدا مصيريًّا لطمس هويتها الإسلاميّة والعربيّة والفلسطينيّة، مضيفا أنّ شعبنا سيدافع عن مقدساته وعاصمته الأبديّة، داعيًا إلى رفض كافة محاولات افتعال الأزمات الداخليّة؛ عبر استغلال الأماكن المقدسة.من جانبه، أكد المشرف العام على الإعلام الرسميّ الوزير أحمد عسّاف، على أنّ الإعلام الرسمي الفلسطيني لن يتوانى عن تأدية واجبه الوطني تجاه القدس ومعاناة شعبنا، مبينا أن الاحتلال الإسرائيلي من خلال استهدافه للإعلام الرسمي، يسعى إلى تحييد أي صوت يدافع عن القدس وهويتها.