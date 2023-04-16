70 ألف مصلٍ يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأدى عشرات الآلاف من المصلين مساء اليوم الأحد، صلاتي العشاء والتراويح في باحات المسجد الأقصى المبارك، في ليلة الـ26 من شهر رمضان.وذكرت دائرة أوقاف القدس أن 70 ألف مصلٍ أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى، تزامناً مع تواصل الدعوات لاستمرار شد الرحال إلى الأقصى، وتكثيف الرباط والاعتكاف في الأيام المتبقية من شهر رمضان.وانتشرت في ساحات الأقصى عشرات الخيام التي نصبها المعتكفون في أنحاء المسجد المبارك، في أجواءٍ روحانية مليئة بالمحبة والطمأنينة.ولا تزال حافلات من أراضي 48 تشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، لأداء الصلاة والاعتكاف والرباط فيه.