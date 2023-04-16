دعوات عربية ودولية إلى وقف القتال في السودان وحل الأزمة بالطرق السلمية

تتواصل الدعوات العربية والدولية إلى وقف فوري للقتال في السودان، وحل الأزمة القائمة بين جميع الأطراف بالطرق السلمية.





ولليوم الثاني على التوالي، تواصلت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في تسع ولايات، مع توقعات باستمرار القتال لعدة أيام، وفي ظل تضارب بشأن السيطرة على الأرض.





ودعا اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، إلى وقف فوري للقتال في السودان، عارضاً الوساطة لحل الأزمة التي اندلعت إثر اشتباكات مسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع.



جاء ذلك في بيان ختامي للاجتماع الذي عقد بمقر الجامعة العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، في القاهرة، بناء على دعوة مصر والسعودية، غداة اشتباكات متصاعدة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.



ووفق البيان، طالب الاجتماع بـالوقف الفوري لكافة الاشتباكات المسلحة بالسودان، والعودة السريعة إلى المسار السلمي لحل الأزمة.



وأكد "استعداد الجامعة لبذل كافة المساعي لمعاونة السودان على إنهاء الأزمة بشكل قابل للاستدامة وبما يتسق مع مصلحة الشعب السوداني".



ودعا الاجتماع "السفراء العرب في الخرطوم إلى التحرك للمساهمة في استعادة استقرار الأوضاع بالبلاد عبر الاتصال بكل الأطراف".



وأعرب المجلس عن "الأسف الشديد لسقوط ضحايا خلال الاشتباكات الأخيرة، وتقدم بخالص العزاء لذوي الضحايا والشعب السوداني بأكمله".



وحذر من "خطورة التصعيد العنيف الذي تشهده جمهورية السودان، وما يصاحب ذلك من تداعيات خطيرة يصعب تحديد نطاقها داخلياً وإقليمياً".



ودعا الاجتماع مجلس الجامعة العربية إلى "البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع في السودان".



وفي وقت سابق الأحد، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، أن الاشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع" أودت بحياة 56 مدنيا وأصابت 595 آخرين بينهم جنود.



كما طالبت العديد من دول العالم بضرورة إنهاء القتال في السودان، فيما دعت واشنطن إلى وقف القتال دون شروط مسبقة، فيما دعا مجلس الأمن لإعادة الهدوء في البلاد.



بدورها، دعت الخارجية البريطانية إلى وقف جميع الأعمال العدائية في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، ودعت القيادات السودانية إلى العودة للحوار.



من جهتها، عبرت الخارجية الأميركية عن قلقها "بشدة حيال مستويات العنف التي شهدناها في اشتباكات السودان"، مشيرة إلى أن "مبعث القلق الرئيسي هو سلامة جنودنا والمواطنين الأميركيين في السودان".



ودعا وزراء خارجية الولايات المتحدة والسعودية ودولة الإمارات إلى وقف التصعيد في السودان والعودة للاتفاق الإطاري.



أما لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي فقالت "الانتقال إلى الحكم المدني هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا نحو السلام والاستقرار في السودان".



من جانبها، دعت الصين طرفي الصراع في السودان إلى وقف إطلاق النار والحيلولة دون تفاقم الوضع.



وأعربت الخارجية الصينية عن قلقها البالغ من تطورات الوضع في السودان وطالبت بوقف إطلاق النار.



وفي نيويورك، دعا مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف في السودان إلى العودة إلى الحوار من أجل حل الأزمة الحالية، وحضها على الوقف الفوري للأعمال القتالية وإعادة الهدوء.



وأمس السبت، تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اتهامات ببدء كل منهما هجوماً على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كل منهما، فيما وصف الجيش الدعم السريع بـ"المتمردة".





رام الله - دنيا الوطن