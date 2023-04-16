الديمقراطية: نهنئ شعبنا وطوائفه المسيحية بعيد الفصح المجيد

رام الله - دنيا الوطنأصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً، هنأت فيه أبناء شعبنا الفلسطيني عامة، وأبناء الطوائف المسيحية خاصة، بحلول عيد الفصح المجيد، "بما يحمله من معانٍ وقيم، تؤكد الإصرار على رفض الموت والتمسك بالحياة الكريمة والنضال من أجل الخلاص من الظلم والاستبداد والكراهية".وأدانت الجبهة الديمقراطية "إجراءات قوات الاحتلال للتضييق على أبناء شعبنا وهم يؤدون طقوسهم الدينية"، ووصفت تلك الإجراءات بأنها "دليل على همجية المشروع الصهيوني وفاشيته، ودليلاً معاكساً على حضارة مشروعنا الوطني، وتطلعنا الدائم نحو المستقبل بديلاً لفبركة التاريخ المستند إلى الخرافات والأساطير المكشوفة".