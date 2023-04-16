أبو كويك: وحدة الأسرى صمام أمان لإفشال مخططات الاحتلال الرامية للنيل من حقوقهم

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشيخ حسين أبو كويك، أن وحدة الحركة الأسيرة، وتماثلها في صفٍ وطني متماسك، قد أحبط العديد من مخططات الاحتلال وإدارة السجون، للنيل من حقوقهم وإهدار مكتسباتهم وإنجازاتهم.وذكر أبو كويك عشية يوم الأسير الفلسطيني، أن كافة أبناء شعبنا يقدرون عالياً تضحيات أبناءنا الأسرى ونضالهم وجهدهم وجهادتهم، مشيراً إلى أن شعبنا بطبيعته مقاوم ويرفض الاحتلال والمشاريع التصوفية لحقوقنا وأرضنا ومقدساتنا.وأعرب عن "ثقته بأن وحدة الحركة الأسيرة واصطفاف شعبنا، ومن خلفهم قيادة المقاومة، ستبقى كفيلة بتحرر أسرانا وانعتاقهم من الأسر بإذن الله".ووجه التحية "للأسرى البواسل والأسيرات الماجدات، مباركاً لهم صيامهم وجهدهم وجهادهم وصبرهم في شهر رمضان، سائلاً المولى أن يعجل لهم الفرج والحرية".ولفت أبو كويك إلى أننا "نترقب فرجا قريبا للأسرى عبر صفقة وفاء أحرار ثانية بإذن الله تعالى، تنجزها قيادة المقاومة، التي أخذت على نفسها عهدا بتحرير كافة أبطالنا الأماجد، وبمشيئة الله نرجوا أن يكون ذلك قريبا".