هآرتس: إسرائيل تحاول تجنب المزيد من الأخطاء بالمسجد الأقصى





رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، الأحد، إن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تحاول تجنب الوقوع في المزيد من الأخطاء في المسجد الأقصى خوفاً من التصعيد.وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل تحاول أن ينتهي شهر رمضان بدون وقوع حوادث قد تؤدي لتصعيد من جديد، وفق ما جاء على موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أنه "على الرغم من الهدوء النسبي في الأيام القليلة الماضية، لا تزال إسرائيل تواجه خطر اندلاع مواجهة على عدة جبهات".وأكدت (هآرتس)، أنه "بالرغم من التنبيهات الاستخباراتية المختلفة والاستنفار العالي، إلا أن يوم الجمعة الماضي مر بهدوء ولم تكن هناك محاولات لإطلاق صواريخ أو أي طائرات مسيرة كما كانت التقديرات الأمنية".