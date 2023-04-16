الناشطة البرغوثي: شعبنا متمسك بالقدس والأقصى رغم مكائد الاحتلال





رام الله - دنيا الوطنأكدت الناشطة السياسية فادية البرغوثي، أن أطماع الاحتلال في مدينة القدس لم تتوقف، ومكائده تحاك في الليل والنهار، وقمعه الوحشي متكرر بحق المرابطين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك.وقالت البرغوثي إنه "رغم رعونة الاحتلال المستمرة، فإنه لم ينجح في ثني شعبنا، ولا تثبيط عزائمه، ولا التقليل من تمسكه بالقدس والأقصى".وتابعت بقولها: "الكل يسعى للقيام بدوره للذود عن حمى الأقصى، فليكن دورنا حشوداً هادرة في ليلة السابع وعشرين من شهر رمضان، ورحلات لا تتوقف بعد نهاية الشهر الفضيل".وشددت على أن شعبنا لن يعدم السبل للتواجد الدائم والرباط المستمر في باحات المسجد الأقصى، موضحة أن "التواجد في الأقصى أولى من شواطئ البحر والمتنزهات والحدائق، فحمايته فرض والتهاون عن صد كيد الطغاة إثم".وبيّنت البرغوثي أن الفرح الحقيقي يتمثل برؤيته محرراً من قيوده، مطهراً من رجسهم، وذلك لن يتم إلا بعزم المجاهدين وثبات المرابطين وتمسك الصادقين بعهدهم معه.وذكرت أن تبدل المشهد متواصل وبزوغ فجر التحرير لاح في الأفق، في ظل توحد المحاور التي تدور في فلك الدفاع عن قبلتها، وتهديدات حقيقية لجمت شرور منظومة كانت تظن أن الأقصى بات مستباح لها.ولفتت إلى أن "الاحتلال لم يدرك وزبانيته أن أشد قضاياهم تطرفاً هي أكثر قضايانا قدسية، وأنه ما كانت الأثمان الباهضة إلا لقاء سلعٍ نادرة، فكانت الروح والولد والمال أثمانا بذلت طواعيةً للحفاظ على طهر أقصانا من رجس الاحتلال".