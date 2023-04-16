أبو عرة: قضية الأسرى لا تقل أهمية عن المسرى ونصرتهم واجبة

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة (حماس) مصطفى أبو عرة إن قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال قضية مهمة، لا تقل أهميتها عن قضية المسرى الذي يدنسه الاحتلال يومياً من خلال الاقتحامات.وعشية يوم الأسير الفلسطيني، أكد أبو عرة أن أسرى الحرية ما هم إلا أسرى قضية القدس والمسجد الأقصى المبارك، وأسرى قضية فلسطين المقدسة.وشدد على أنه "يجب أن يكون الاهتمام بقضية الأسرى بمستوى قدسية القضية الفلسطينية، وقضية مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم"، مضيفاً أنه "يجب أن يكون الاهتمام فصائليا ورسميا وشعبيا، ويجب أن تكون على رأس أولويات المقاومة الفلسطينية وعلى رأس أولويات الحكومة والسلطة الفلسطينية".وطالب السلطة "بالتحرك العاجل لتدويل قضية الأسرى، ورفع قضايا للمحاكم والمؤسسات الدولية، لفضح جرائم الاحتلال بحقهم، كالإهمال الطبي وسوء المعاملة والقمع الدائم للأسرى في كافة المعتقلات".