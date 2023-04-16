مصرع مواطن بحادث سير في سلفيت

رام الله - دنيا الوطنلقي مواطن يبلغ من العمر (39 عاماً)، مساء اليوم الأحد، مصرعه، جراء حادث سير دعس تعرض له بالقرب من بلدة حارس غرب مدينة سلفيت.وأوضح العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة بأن مركبة انحرفت عن مسارها نتيجه اصطدامها بمركبة أخرى وقامت بدعس مواطنين بالقرب من بلدة حارس، الأمر الذي أدى لإصابة إحدهما بجروح خطيرة جرى نقله على إثرها إلى مشفى ياسر عرفات الحكومي في سلفيت، حيث أعلن الأطباء عن وفاته ووصفت إصابة الآخر بالمتوسطة.وأشار العقيد ارزيقات إلى أنه "تم القبض على السائق وإبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل خبراء الحوادث في شرطة المرور للوقوف على ملابساته".