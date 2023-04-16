ارتفاع عدد الضحايا.. مستجدات المعارك المسلحة في السودان



كما قالت قوات الدعم السريع، على حسابها الرسمي في (تويتر)، إن قوات الدعم السريع السودانية تهيب بالمواطنين الكرام أنها وفي إطار طلب الأمم المتحدة ورغبة القوات في تيسير جزء من حياة الناس تعلن عن السماح للمسارات الآمنة والحالات الإنسانية للمواطنين وذلك من الآن ولمدة أربع ساعات، "مع احتفاظنا بحقنا في حماية المواطنين وحقنا في الرد على أي اعتداءات من انقلابيي ومليشيات النظام المباد".



يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه نقابة الأطباء السودانية سقوط 5 قتلى مدنيين و78 جريحا في اشتباكات اليوم.





وكانت آخر حصيلة للضحايا من المدنيين أعلن عنها بلغت 56 قتيلا مدنيا ونحو 600 جريح، عدا الضحايا من الجانبين المتقاتلين.





وأظهرت مقاطع فيديو وصور على المواقع الاجتماعية، في وقت سابق، اكتظاظ مستشفيات العاصمة الخرطوم بالمصابين من أفراد الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.





ووجهت نقابة أطباء السودان نداء عاجلاً للكوادر الطبية بالتوجه للمستشفيات لوجود أعداد كبيرة من الحالات الحرجة.





من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، إن وزير الخارجية سامح شكري أبلغ نظيره السوداني علي الصادق في اتصال هاتفي قلق مصر البالغ من استمرار المواجهات المسلحة الحالية، وذلك في إشارة إلى الاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع منذ أمس السبت.

وأضاف البيان أن شكري، أكد أن "الموقف المصري سيظل دائما يدافع عن وحدة وسلامة السودان".

وتطرق الاتصال أيضا إلى "أهمية الحفاظ على أمن وسلامة جميع المصريين المتواجدين في السودان في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة".

من جهته، ذكر مندوب مصر لدى جامعة الدولة العربية، يوم الأحد، في اجتماع لمناقشة التطورات في السودان، أن القاهرة تدعو طرفي الصراع في السودان لضمان سلامة كافة المصالح المصرية هناك.

ونقلت (رويترز) عن السفير محمد مصطفى عرفي "تؤكد جمهورية مصر العربية محورية الحفاظ على أمن وسلامة كافة المصالح المصرية في السودان (...) وتشدد على مسؤولية جمهورية السودان وأجهزتها المعنية في ضمان أمن وسلامة المصالح ذات الصلة".

رام الله - دنيا الوطنوافقت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، اليوم الأحد، على مقترح الأمم المتحدة بفتح مسارات آمنة للحالات الإنسانية.وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، إنها وافقا على مقترح الأمم المتحدة بفتح مسارات آمنة للحالات الإنسانية، ولمدة ثلاث ساعات. الفتح سيبدأ من الساعة الرابعة عصر اليوم، على ألا يلغي ذلك حقها في الرد عند حدوث أي تجاوزات من قبل "المليشيا المتمردة"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.