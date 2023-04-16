عربي

ارتفاع عدد الضحايا.. مستجدات المعارك المسلحة في السودان

ارتفاع عدد الضحايا.. مستجدات المعارك المسلحة في السودان
آثار المعارك المسلحة في السودان
رام الله - دنيا الوطن
وافقت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، اليوم الأحد، على مقترح الأمم المتحدة بفتح مسارات آمنة للحالات الإنسانية.

وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، إنها وافقا على مقترح الأمم المتحدة بفتح مسارات آمنة للحالات الإنسانية، ولمدة ثلاث ساعات. الفتح سيبدأ من الساعة الرابعة عصر اليوم، على ألا يلغي ذلك حقها في الرد عند حدوث أي تجاوزات من قبل "المليشيا المتمردة"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

كما قالت قوات الدعم السريع، على حسابها الرسمي في (تويتر)، إن قوات الدعم السريع السودانية تهيب بالمواطنين الكرام أنها وفي إطار طلب الأمم المتحدة ورغبة القوات في تيسير جزء من حياة الناس تعلن عن السماح للمسارات الآمنة والحالات الإنسانية للمواطنين وذلك من الآن ولمدة أربع ساعات، "مع احتفاظنا بحقنا في حماية المواطنين وحقنا في الرد على أي اعتداءات من انقلابيي ومليشيات النظام المباد".

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه نقابة الأطباء السودانية سقوط 5 قتلى مدنيين و78 جريحا في اشتباكات اليوم. 

وكانت آخر حصيلة للضحايا من المدنيين أعلن عنها بلغت 56 قتيلا مدنيا ونحو 600 جريح، عدا الضحايا من الجانبين المتقاتلين. 

وأظهرت مقاطع فيديو وصور على المواقع الاجتماعية، في وقت سابق، اكتظاظ مستشفيات العاصمة الخرطوم بالمصابين من أفراد الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. 

ووجهت نقابة أطباء السودان نداء عاجلاً للكوادر الطبية بالتوجه للمستشفيات لوجود أعداد كبيرة من الحالات الحرجة.

من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، إن وزير الخارجية سامح شكري أبلغ نظيره السوداني علي الصادق في اتصال هاتفي قلق مصر البالغ من استمرار المواجهات المسلحة الحالية، وذلك في إشارة إلى الاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع منذ أمس السبت.

وأضاف البيان أن شكري، أكد أن "الموقف المصري سيظل دائما يدافع عن وحدة وسلامة السودان".

وتطرق الاتصال أيضا إلى "أهمية الحفاظ على أمن وسلامة جميع المصريين المتواجدين في السودان في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة".

من جهته، ذكر مندوب مصر لدى جامعة الدولة العربية، يوم الأحد، في اجتماع لمناقشة التطورات في السودان، أن القاهرة تدعو طرفي الصراع في السودان لضمان سلامة كافة المصالح المصرية هناك.

ونقلت (رويترز) عن السفير محمد مصطفى عرفي "تؤكد جمهورية مصر العربية محورية الحفاظ على أمن وسلامة كافة المصالح المصرية في السودان (...) وتشدد على مسؤولية جمهورية السودان وأجهزتها المعنية في ضمان أمن وسلامة المصالح ذات الصلة".

أخبار ذات صلة

ارتفاع عدد الضحايا.. مستجدات المعارك المسلحة في السودان

ارتفاع عدد الضحايا.. مستجدات المعارك المسلحة في السودان

الإمارات: حريق هائل يودي بحياة 16 شخصاً في دبي

الإمارات: حريق هائل يودي بحياة 16 شخصاً في دبي

ظاهرة فلكية ستحدث في يوم وقفة عيد الفطر.. هل تؤثر على رؤية الهلال؟

ظاهرة فلكية ستحدث في يوم وقفة عيد الفطر.. هل تؤثر على رؤية الهلال؟

حصيلة ضحايا المعارك المسلحة في السودان

حصيلة ضحايا المعارك المسلحة في السودان

مستجدات المعارك المسلحة في السودان

مستجدات المعارك المسلحة في السودان

قائد قوات الدعم السريع: القتال مع الجيش لن ينتهي إلا باستلام جميع المقرات العسكرية

قائد قوات الدعم السريع: القتال مع الجيش لن ينتهي إلا باستلام جميع المقرات العسكرية

البرهان يُعلق على الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

البرهان يُعلق على الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

الجامعة العربية تعلق على الاشتباكات في السودان

الجامعة العربية تعلق على الاشتباكات في السودان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: رئاسة التشريعي تستقبل وفدًا من المجلس الأعلى للقضاء

غزة: رئاسة التشريعي تستقبل وفدًا من المجلس الأعلى للقضاء

الضمير: الاعتداء على المصلين المسيحيين دليل على القمع الذي تمارسه سلطات الاحتلال تجاه المواطنين

الضمير: الاعتداء على المصلين المسيحيين دليل على القمع الذي تمارسه سلطات الاحتلال تجاه المواطنين

الديمقراطية في ذكرى يوم الأسير.. خيار المقاومة هو الخيار الأقصر لتحرير أسرانا

الديمقراطية في ذكرى يوم الأسير.. خيار المقاومة هو الخيار الأقصر لتحرير أسرانا

فدا: أسرانا مصدر فخر واعتزاز لكل أبناء شعبنا الفلسطيني لا مساومة على حقوقهم

فدا: أسرانا مصدر فخر واعتزاز لكل أبناء شعبنا الفلسطيني لا مساومة على حقوقهم

مستوطنون يجرفون أرضاً بمسافر يطا تمهيداً للاستيلاء عليها

مستوطنون يجرفون أرضاً بمسافر يطا تمهيداً للاستيلاء عليها

تفاصيل لقاء وفد الجهاد برئاسة النخالة مع رئيس مجلس النواب العراقي

تفاصيل لقاء وفد الجهاد برئاسة النخالة مع رئيس مجلس النواب العراقي

وفاة شاب متأثراً بجراحه جراء حادث سير في بيت لحم

وفاة شاب متأثراً بجراحه جراء حادث سير في بيت لحم

هيئة الأسرى: الوضع الصحي للأسير وليد دقة حرج وخطير

هيئة الأسرى: الوضع الصحي للأسير وليد دقة حرج وخطير

منوعات

فيديو: ما حقيقة تسريب مشهد النهاية من مسلسل جعفر العمدة؟

فيديو: ما حقيقة تسريب مشهد النهاية من مسلسل جعفر العمدة؟

بعد وصولهم ميامي.. هل سيلتقي بيكيه أبنائه؟

بعد وصولهم ميامي.. هل سيلتقي بيكيه أبنائه؟

شاهد: نانسي عجرم تشارك الجمهور رحلتها العائلية في دبي

شاهد: نانسي عجرم تشارك الجمهور رحلتها العائلية في دبي

من هو الضحية الـ 24 في برنامج المقالب رامز نيفر إند؟

من هو الضحية الـ 24 في برنامج المقالب رامز نيفر إند؟

هل ستغادر بسمة وهبة قناة المحور بعد رمضان؟

هل ستغادر بسمة وهبة قناة المحور بعد رمضان؟

شكران مرتجى تتحدث لأول مرة عن تفكيرها بالاعتزال

شكران مرتجى تتحدث لأول مرة عن تفكيرها بالاعتزال

بالفيديو: رضوى الشربيني تتحدث حول رد فعل شريهان على طلاقها

بالفيديو: رضوى الشربيني تتحدث حول رد فعل شريهان على طلاقها

عفاف شعيب تثير الجدل: عدم إنجابي ممكن عقاب من ربنا

عفاف شعيب تثير الجدل: عدم إنجابي ممكن عقاب من ربنا

فنانة مصرية شهيرة تعلن ارتداء الحجاب واعتزال الفن بشكل نهائي

فنانة مصرية شهيرة تعلن ارتداء الحجاب واعتزال الفن بشكل نهائي

مصر: دعوى لمحاسبة بطل مسلسل جعفر العمدة في نهاية العمل

مصر: دعوى لمحاسبة بطل مسلسل جعفر العمدة في نهاية العمل

عربي

ظاهرة فلكية ستحدث في يوم وقفة عيد الفطر.. هل تؤثر على رؤية الهلال؟

ظاهرة فلكية ستحدث في يوم وقفة عيد الفطر.. هل تؤثر على رؤية الهلال؟

حصيلة ضحايا المعارك المسلحة في السودان

حصيلة ضحايا المعارك المسلحة في السودان

مستجدات المعارك المسلحة في السودان

مستجدات المعارك المسلحة في السودان

قائد قوات الدعم السريع: القتال مع الجيش لن ينتهي إلا باستلام جميع المقرات العسكرية

قائد قوات الدعم السريع: القتال مع الجيش لن ينتهي إلا باستلام جميع المقرات العسكرية