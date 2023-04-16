قيادي بالجهاد: المقاومة لن تغمد سيفها حتى تحرير الأسرى من سجون الاحتلال

ودعا خلال وقفة دعم وإسناد للأسرى، الشعب الفلسطيني إلى الانتفاض في كل مكان إسناداً ودعماً للأسرى.





وقال المدلل: إن "الشيخ خضر عدنان يدافع عن كرامة الأمة جميعها بجوعه وعطشه وآلامه ومرضه الذي ينهش جسده"، لافتاً الى أن عدنان يصر على استمرار إضرابه عن الطعام رفضاً لاعتقاله التعسفي.



وأكد بأن مئات الأسرى المرضى يواجهون الموت البطيء نتيجة جريمة الإهمال الطبي، والقتل العمد التي تمارسها حكومة بن غفير الفاشي المتطرف الذي يحاول تمرير قراره بإعدام الأسرى أمام مرأى ومسمع العالم كله، وحالة الأسير وليد دقة الذي يعاني من السرطان، وبالشهيد الأسير ناصر أبو حميد الذي استشهد نتيجة الإهمال الطبي.



وأشار المدلل إلى أن تعنت الاحتلال في قضية الشيخ خضر عدنان والأسير وليد دقه ما هي إلا محاولات يائسة لكسر إرادة الأسرى وقتل همة المقاتل لديهم، موضحاً أن انتصارات الأسرى مؤخراً وانتصار الشيخ خضر المتكرر في معاركه مع الاحتلال داخل السجون يظهر أننا أمام رجل صنديد و بطل عنيد لا يقبل الدنية في كرامته وكرامة شعبه وقد حدد معالم معركته حتى الانتصار.



رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أحمد المدلل، اليوم الأحد، إن المقاومة لن تغمد سيفها حتى تحرير الأسرى من سجون الاحتلال.