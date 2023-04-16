ترحيب من منظمة التعاون الإسلامي ببدء عملية تبادل الأسرى في اليمن



وأشاد الأمين العام للمنظمة، حسين ابراهيم طه، بهذه العملية الإنسانية المهمة التي تجرى في هذه الأيام من شهر رمضان المبارك والتي من شأنها بعث الأمل في نفوس الأسرى والمعتقلين العائدين واهاليهم، خاصة، والشعب اليمني عامة.



وأشاد الأمين العام بجهود المبعوث الأممي الخاص هانس غروندنبرغ واللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذه العملية وثمن مساعي الوساطة التي بذلتها المملكة العربية السعودية وسلطة عمان.



كما أعرب عن الأمل في أن تساهم عملية تبادل الأسرى والمعتقلين في إعطاء دفعة جديدة لجهود السلام في اليمن.

رام الله - دنيا الوطنأعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن ترحيبها ببدء عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين.