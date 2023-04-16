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الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تدعو الى وقف الاشتباكات المسلحة في السودان

رام الله - دنيا الوطن
أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن بالغ قلقها إزاء الاشتباكات المسلحة في عدد من المدن السودانية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ودعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، إلى الوقف الفوري للاشتباكات المسلحة والى التهدئة والعودة إلى مسار الحوار وتغليب صوت الحكمة ومراعاة مصلحة الشعب السوداني العليا.

وأعرب الأمين العام عن ثقته في حكمة الشعب السوداني وقدرته على تجاوز هذه الأزمة عبر التفاوض والحوار، مؤكدا حرص منظمة التعاون الإسلامي على أمن واستقرار وسلامة السودان.


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