دولي

وزراء كابينت في إسرائيل يتلقون إشعاراً بانعقاد جلسة جديدة بهذا الموعد

وزراء كابينت في إسرائيل يتلقون إشعاراً بانعقاد جلسة جديدة بهذا الموعد
كابينت الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
أفادت (القناة 13) الإسرائيلية اليوم الأحد، بأن وزراء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت) تلقوا بشأن موعد انعقاد جلسة جديدة.

وقالت القناة إن الوزراء تلقوا إشعاراً حول جلسة جديدة، والتي ستنعقد يوم الثلاثاء المقبل، دون الإفصاح عن تفاصيل أخرى.

في سياق متصل أفادت قناة (كان)، بشأن تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الوضع الأمني سيهدأ بعد شهر رمضان.
 
وأضافت أن المؤسسة الأمنية في إسرائيل ستركز على إحباط العمليات الفردية شمال الضفة الغربية، والتي لم يتمكن جهاز (شاباك) والجيش من إحباطها.

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