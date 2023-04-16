غزة: رئاسة التشريعي تستقبل وفدًا من المجلس الأعلى للقضاء

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، بغزة، د. أحمد بحر، وفدًا من المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار ضياء الدين المدهون، لبحث التعاون المشترك وتعزيز العلاقة بين السلطات.وكان في استقبال وفد المجلس الأعلى للقضاء إلى جانب د. بحر، رئيس اللجنة القانونية النائب المستشار محمد فرج الغول، والنائب د. مروان أبو راس، والنائب هدى نعيم، وأمين عام المجلس التشريعي ثروت البيك، ومدير عام الشؤون القانونية بالمجلس أمجد الأغا.واستمع رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. بحر والنواب لعرض سريع لإنجازات المجلس الأعلى للقضاء خلال العام المنصرم، وأبرز البرامج التي يعمل عليها المجلس الأعلى للقضاء.وأكد د. بحر على اعتزاز المجلس التشريعي بالدور الذي ينهض به القضاء النظامي، قائلاً :"نلمس القفزات الإيجابية في الارتقاء بالممارسة القضائية من خلال تواصلنا مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات التنفيذية".وعبر د. بحر عن اعتزاز التشريعي بإنجازات القضاء، مؤكدا على أن المجلس التشريعي لن يدخر جهداً في سن القوانين والإجراءات التي تسهم في ارتقاء منظومة القضاء، وإحقاق الحق وإرجاع الحق لأصحابه.من جهته؛ أكد المستشار المدهون على أهمية العلاقة ما بين المجلس التشريعي والمجلس الأعلى للقضاء نظامي، وأن العام الماضي شهد العديد من أوجه التعاون والتشبيك في عدة ملفات التي حققت إنجازا مهما في مجال تعزيز منظومة العدالة، وتكريس سيادة القانون، والارتقاء بالقوانين الناظمة لمرفق القضاء.واستعرض المستشار المدهون أبرز الإنجازات لدى المجلس الأعلى للقضاء في الحد من أمد التقاضي، واعتماد التحول التكنولوجي في المهام القضائية، واعتماد برامج تدريب للقضاة، واعتماد الأدلة الإجرائية للعمل القضائي.وأشار إلى تعزيز دوائر التنفيذ وتعزيز سياسة الردع العام من خلال إنشاء محكمة الجنايات، وكذلك تعزيز بيئة التقاضي من خلال المباني الجديدة للمحاكم في المحافظات، وكذلك تعزيز العلاقة ما بين الجهات الشريكة للقضاء كالمجتمع المدني والمحامين ونقابة المحامين، وترتيب العلاقة معها وتفعيل الإعلام القضائي باستحداث جريدة القضاء.