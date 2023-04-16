فدا: أسرانا مصدر فخر واعتزاز لكل أبناء شعبنا الفلسطيني لا مساومة على حقوقهم





وكان أبرزها التشريعات، مشروع قانون إعدام الأسرى الذين نفّذوا عمليات مقاومة ضد الاحتلال، إضافة إلى قانون سحب الجنسية والإقامة من أسرى ومحررين مقدسيين ومن الأراضي المحتلة عام 1948، وهذا لم التشريع العنصري الأول، بل شرّع الاحتلال على مدار سنوات جملة من القوانين العنصرية الخطيرة، واستهدفت الأسرى في سجون الاحتلال



أما على صعيد واقع الأسرى داخل سجون الاحتلال، استمرت أجهزة الاحتلال وعلى رأسها إدارة سجون الاحتلال بتنفيذ سياساتها الثابتة، والممنهجة بحقّ الأسرى والأسيرات ومنهم الأسرى الأطفال، وأبرزها جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، التي تشكّل اليوم أبرز هذه الجرائم، وكان آخر ضحايا الإهمال الطبي، الشهيد أحمد ابو علي من الخليل، الذي استشهد في شهر شباط/ فبراير من العام الجاريّ. وفي يوم الأسير بلغ عدد الأسرى أكثر من 4900 موزعين على كافة السجون والمعتقلات



ويبلغ عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال أكثر من 700 أسير، من بينهم 24 أسيرًا يواجهون الإصابة بالسرطان والأورام بدرجات مختلفة، وأبرزها اليوم حالة الأسير وليد دقّة المعتقل منذ 37 عامًا، والمصاب بمرض سرطان نادر يصيب نخاع العظم يعرف بـ(التليف النقوي)، ونتيجة لجريمة الإهمال الطبيّ، تعرض دقّة مؤخرًا لعدة انتكاسات صحية متتالية، ونقل بعد مطالبات من الأسرى والمؤسسات إلى مستشفى (برزيلاي) بوضع صحي خطير حتّى اليوم، بالإضافة إلى حالة الأسير عاصف الرفاعي الذي وصل فيه السّرطان إلى مرحلة متقدمة.



ويُضاف إلى هذه السّياسات، سياسة العزل الانفرادي، والتي تصاعدت بشكل ملحوظ منذ 2021 حتّى اليوم، وتحديدا بعد عملية "نفق الحرية"، ويبلغ عدد الأسرى الذين يواجهون العزل الانفرادي اليوم نحو (35)، من بينهم أسرى مرضى يعانون من أمراض نفسية، وصحية مزمنة، من بينهم الأسير أحمد مناصرة الذي يواصل الاحتلال اعتقاله، وعزله رغم ما وصل إليه من وضع صحي ونفسي خطير، ونذكر هنا كذلك أقدم الأسرى المعزولين في سجون الاحتلال، الأسير محمد خليل الذي يواجه العزل الانفرادي منذ أكثر من 15 عامًا. وأمام تلك الجرائم بحق الأسرى الفلسطينيين



وطالب (فدا) بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني بجعل قضية الأسرى قضية أممية من خلال وضعها على أجندة كل المحافل والمنظمات والمؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والتركيز في ذلك على أنهم أسرى حرية وأسرى حرب تنطبق عليهم اتفاقيات جنيف ومن حقهم التمتع بشروط الاعتقال الانساني لا كما تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي الترويج لتشويه صورتهم عبر لصق صفة الإرهاب المزعوم بهم. كما طالب بالعمل على نقل المعاناة التي يكابدها الأسرى في السجون الإسرائيلية



ووجه (فدا) في ختام بيانه بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني التحية إلى كافة أحرار العالم وكافة المتضامنين مع قضية الأسرى وتحية خاصة للأسيرات الفلسطينيات حيث تقيع في سجون الاحتلال الإسرائيلي وفق أحدث إحصائية 32 أسيرة بينهن فتاة قاصر، كما حيا 549 من الأسرى الذين يقضون أحكاما بالسّجن المؤبد أعلاها بحق الأسير عبد الله البرغوثي المحكوم لـ 67 مؤبّداً، وكذلك الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو وعددهم 25 أسيراً الأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة، ونوه إلى ضرورة إيلاء الاهتمام الكافي بقضية الأطفال والقاصرين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وعددهم 160 طفلاً، وقال إنه يجب مواصلة الحملات الضاغطة من أجل الافراج عنهم وعن كافة أسيراتنا وأسرانا الأحرار.



رام الله - دنيا الوطنأكد الاتحاد الديموقراطي الفلسطيني (فدا) في بيان بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني أن منظومة الاحتلال الإسرائيلي صعّدت بكافة مستوياتها السياسية والعسكرية لاستهداف الأسرى والاسيرات، عبر عدة أدوات، ومن ضمنها: سن قوانين وتشريعات عنصرية تمس مصير الأسرى وعائلاتهم.