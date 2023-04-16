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لوقف الحرب في أوكرانيا.. البرازيل تقترح وساطة مشتركة مع الصين والإمارات

لوقف الحرب في أوكرانيا.. البرازيل تقترح وساطة مشتركة مع الصين والإمارات
الرئيس البرازيلي في الإمارات
رام الله - دنيا الوطن
بحث الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في أبوظبي، مع الصين والإمارات العربية المتحدة في وساطة مشتركة للحرب الروسية في أوكرانيا.

واتهم دا سيلفا  خلال مؤتمر صحافي في أبوظبي في ختام زيارتين رسميتين إلى الإمارات والصين الولايات المتحدة وأوروبا بإطالة أمد الصراع، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وعبر الرئيس البرازيلي عن الأمل في انضمام البلدين ودول أخرى إلى "مجموعة عشرين" سياسية لمحاولة إنهاء الحرب التي بدأت بالغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وقال عبر مترجم رسمي، للصحافيين في أبوظبي أن الحرب نجمت عن "قرارات اتخذتها دولتان".

وتابع لولا أن "أوروبا والولايات المتحدة تواصلان المساهمة في استمرار الحرب. لذلك عليهم الجلوس حول الطاولة والقول: +كفى+".

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