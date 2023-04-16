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شؤون فلسطينية

صورة.. بلدية غزة تكشف تفاصيل مشروعها الجديد تطوير مفترق الشجاعية

صورة.. بلدية غزة تكشف تفاصيل مشروعها الجديد تطوير مفترق الشجاعية
جانب من اجتماع مناقشة مشروع تطوير مفترق الشجاعية
رام الله - دنيا الوطن
قالت بلدية غزة اليوم الأحد، إنها ناقشت مشروع "توسعة وتطوير مفترق الشجاعية  شرق المدينة"، خلال لقاء عقدته في غرفة المجلس البلدي، بمشاركة جهات حكومية والشرطة، والذي تعتزم البلدية تنفيذه في شهر حزيران/يونيو القادم لحل المشكلة المرورية في المنطقة وتخفيف الازدحام المروري على التقاطع من جميع الاتجاهات.

وشارك في اللقاء؛ رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، وعضو المجلس البلدي م. هاشم سكيك، وعدد من مدراء الدوائر ورؤساء الأقسام في البلدية، وممثلين عن وزارتي الأشغال العامة والحكم المحلي، ونائب مدير عام شرطة المرور والنجدة العميد إبراهيم أبو جياب، وآخرون. 

وقال رئيس البلدية إن المشروع يمثل ثمرة نجاح لبلدية غزة وكافة الجهات الأخرى لدوره في حل أحد أهم مشاكل المرور في المدينة وتسهيل الحركة المرورية على تقاطع شوارع صلاح الدين والوحدة وبغداد، وتخفيف الضغط على التقاطع الذي يشهد حركة مرورية وتجارية نشطة خلال ساعات اليوم . 

وجرى خلال اللقاء مناقشة المشروع وأهميته وأهدافه وأهم المشاكل المتوقع أن يساهم في حلها، إضافة إلى آلية التنفيذ وفق المخططات التي أعدتها البلدية، مراحل تنفيذه بتعاون مشترك بين كافة الجهات  المختصة.

كما تم بحث تفاصيل ومكونات المشروع، والمسارات المقترحة لتوسعة التقاطع، والخطة المرورية البديلة المقترحة للسير التي سيتم نشرها في وسائل الإعلام قبل بدء التنفيذ، وآلية التعاون بين البلدية والجهات الحكومية والشرطة . 

واتفق المشاركون على تكثيف التعاون خلال مرحلة تنفيذ المشروع لتنفيذه وفقاً للمخططات التي تم إعدادها والتي تشمل توسعة الشارع ومساراته وزيادة عددها، ولتسهيل الحركة وفقاً للخطة المرورية البديلة . 

يذكر أن المشروع ممول من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا بإدارة البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 950 ألف دولار أمريكي، فيما تبلغ مدة تنفيذه نحو 7 شهور اعتباراً من تاريخ بدء التنفيذ.


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