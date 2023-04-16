مباشر | مستجدات المعارك المسلحة في السودان

دولي

انتشال 5 جثث إثر العثور على مروحية عسكرية محطمة في اليابان

انتشال 5 جثث إثر العثور على مروحية عسكرية محطمة في اليابان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
انتشل رجال إنقاذ يابانيون، 5 جثث من أفراد طائرة مروحية عسكرية، فقدت قبل عشرة أيام، وتم العثور على حطامها.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو)، اليوم الأحد، أن رجال إنقاذ يابانيين عثروا على حطام المروحية العسكرية.

واختفت المروحية من على شاشات الرادار في السادس من نيسان/ أبريل الجاري أثناء تحليقها فوق البحر بالقرب من جزيرة مياكو بإقليم أوكيناوا.

وكان على متن الطائرة المروحية العسكرية المتحطمة 10 أفراد، من بينهم طاقم المروحية وعددهم 4، إضافة إلى 6 ركاب. 

كما كان بين ركاب الطائرة قائد كبير بقوات الدفاع الذاتي البرية، وهو الجنرال يويتشي ساكاموتو، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وقال الجنرال ياسونوري موريشيتا قائد القوة البرية للدفاع الذاتي إن طائرة نقل القوات "يو إتش "، باسم "بلاك هوك"، اختفت من على شاشات الرادار بعد مغادرتها قاعدة القوة البرية للدفاع الذاتي في مياكوجيما. 

والطائرة كانت تحلق في دورية فوق المياه المحيطة بمياكوجيما خلال مهمة استطلاع جوية.  

وباشر خفر السواحل الياباني وسفن الجيش، التي حددت موقع حطام الطائرة في المياه، بعمليات بحث عن أفراد المروحية.


أخبار ذات صلة

انتشال 5 جثث إثر العثور على مروحية عسكرية محطمة في اليابان

انتشال 5 جثث إثر العثور على مروحية عسكرية محطمة في اليابان

قرار إسرائيلي بشأن قيود المجال الجوي عند الحدود مع لبنان وسوريا وغزة

قرار إسرائيلي بشأن قيود المجال الجوي عند الحدود مع لبنان وسوريا وغزة

تواصل التظاهرات في إسرائيل ضد حكومة نتنياهو

تواصل التظاهرات في إسرائيل ضد حكومة نتنياهو

تفاصيل جديدة بشأن انقلاب حافلة السياح الإسرائيليين في كوريا الجنوبية

تفاصيل جديدة بشأن انقلاب حافلة السياح الإسرائيليين في كوريا الجنوبية

زعماء المعارضة في إسرائيل يشنون هجوماً جديداً على نتنياهو

زعماء المعارضة في إسرائيل يشنون هجوماً جديداً على نتنياهو

نشطاء بأمريكا يُطلقون حملة للتوقف عن دفع أموال الضرائب إلى إسرائيل

نشطاء بأمريكا يُطلقون حملة للتوقف عن دفع أموال الضرائب إلى إسرائيل

الرئيس الأميركي يعلن قراره بشأن الترشح لولاية ثانية

الرئيس الأميركي يعلن قراره بشأن الترشح لولاية ثانية

واللا: إنذارات ساخنة لاحتمال وقوع عمليات بالضفة والقدس

واللا: إنذارات ساخنة لاحتمال وقوع عمليات بالضفة والقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وفاة شاب متأثراً بجراحه جراء حادث سير في بيت لحم

وفاة شاب متأثراً بجراحه جراء حادث سير في بيت لحم

قطاع غزة: خمس إصابات بـ15 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: خمس إصابات بـ15 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة: موعد صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين المقطوعة رواتبهم

غزة: موعد صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين المقطوعة رواتبهم

طقس فلسطين: ارتفاع درجات الحرارة

طقس فلسطين: ارتفاع درجات الحرارة

الرئيس عباس: القدس خط أحمر ولن نقبل بالاعتداء على المصلين في الأقصى والقيامة

الرئيس عباس: القدس خط أحمر ولن نقبل بالاعتداء على المصلين في الأقصى والقيامة

هنية: حماس تسير في ثلاثة مسارات لمواجهة التطورات والتعامل مع التحولات الاستراتيجية

هنية: حماس تسير في ثلاثة مسارات لمواجهة التطورات والتعامل مع التحولات الاستراتيجية

الجمعية الفلكية الفلسطينية تعلن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

الجمعية الفلكية الفلسطينية تعلن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

الخارجية: جاليتنا وطلبتنا في السودان بخير ونتابع أوضاعهم على مدار الساعة

الخارجية: جاليتنا وطلبتنا في السودان بخير ونتابع أوضاعهم على مدار الساعة

منوعات

فيديو: ما حقيقة تسريب مشهد النهاية من مسلسل جعفر العمدة؟

فيديو: ما حقيقة تسريب مشهد النهاية من مسلسل جعفر العمدة؟

بعد وصولهم ميامي.. هل سيلتقي بيكيه أبنائه؟

بعد وصولهم ميامي.. هل سيلتقي بيكيه أبنائه؟

شاهد: نانسي عجرم تشارك الجمهور رحلتها العائلية في دبي

شاهد: نانسي عجرم تشارك الجمهور رحلتها العائلية في دبي

من هو الضحية الـ 24 في برنامج المقالب رامز نيفر إند؟

من هو الضحية الـ 24 في برنامج المقالب رامز نيفر إند؟

هل ستغادر بسمة وهبة قناة المحور بعد رمضان؟

هل ستغادر بسمة وهبة قناة المحور بعد رمضان؟

شكران مرتجى تتحدث لأول مرة عن تفكيرها بالاعتزال

شكران مرتجى تتحدث لأول مرة عن تفكيرها بالاعتزال

بالفيديو: رضوى الشربيني تتحدث حول رد فعل شريهان على طلاقها

بالفيديو: رضوى الشربيني تتحدث حول رد فعل شريهان على طلاقها

عفاف شعيب تثير الجدل: عدم إنجابي ممكن عقاب من ربنا

عفاف شعيب تثير الجدل: عدم إنجابي ممكن عقاب من ربنا

فنانة مصرية شهيرة تعلن ارتداء الحجاب واعتزال الفن بشكل نهائي

فنانة مصرية شهيرة تعلن ارتداء الحجاب واعتزال الفن بشكل نهائي

مصر: دعوى لمحاسبة بطل مسلسل جعفر العمدة في نهاية العمل

مصر: دعوى لمحاسبة بطل مسلسل جعفر العمدة في نهاية العمل

عربي

حصيلة ضحايا المعارك المسلحة في السودان

حصيلة ضحايا المعارك المسلحة في السودان

مستجدات المعارك المسلحة في السودان

مستجدات المعارك المسلحة في السودان

قائد قوات الدعم السريع: القتال مع الجيش لن ينتهي إلا باستلام جميع المقرات العسكرية

قائد قوات الدعم السريع: القتال مع الجيش لن ينتهي إلا باستلام جميع المقرات العسكرية

البرهان يُعلق على الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

البرهان يُعلق على الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع