انتشال 5 جثث إثر العثور على مروحية عسكرية محطمة في اليابان





وكان على متن الطائرة المروحية العسكرية المتحطمة 10 أفراد، من بينهم طاقم المروحية وعددهم 4، إضافة إلى 6 ركاب.



كما كان بين ركاب الطائرة قائد كبير بقوات الدفاع الذاتي البرية، وهو الجنرال يويتشي ساكاموتو، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.





وقال الجنرال ياسونوري موريشيتا قائد القوة البرية للدفاع الذاتي إن طائرة نقل القوات "يو إتش "، باسم "بلاك هوك"، اختفت من على شاشات الرادار بعد مغادرتها قاعدة القوة البرية للدفاع الذاتي في مياكوجيما.



والطائرة كانت تحلق في دورية فوق المياه المحيطة بمياكوجيما خلال مهمة استطلاع جوية.



وباشر خفر السواحل الياباني وسفن الجيش، التي حددت موقع حطام الطائرة في المياه، بعمليات بحث عن أفراد المروحية.







رام الله - دنيا الوطنانتشل رجال إنقاذ يابانيون، 5 جثث من أفراد طائرة مروحية عسكرية، فقدت قبل عشرة أيام، وتم العثور على حطامها.وذكرت وكالة أنباء (كيودو)، اليوم الأحد، أن رجال إنقاذ يابانيين عثروا على حطام المروحية العسكرية.واختفت المروحية من على شاشات الرادار في السادس من نيسان/ أبريل الجاري أثناء تحليقها فوق البحر بالقرب من جزيرة مياكو بإقليم أوكيناوا.