أول فصيل فلسطيني يُعلق على المعارك المسلحة في السودان

رام الله - دنيا الوطنأعربت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن قلقها الشديد لتدهور الأوضاع الأمنية في السودان الشقيق، في ظل اقتتال ألحق الضرر بمصالح الوطن والشعب، وعطل العملية السياسية لبناء النظام المدني الديمقراطي، لصالح الصراع على السلطة والنفوذ والمصالح الفئوية.وقالت الجبهة الديمقراطية في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنها على ثقة تامة بقدرة شعب السودان الشقيق على إخراج بلاده من الأزمة الدموية، الأمر الذي يتطلب أولاً وقبل كل شيء، وقف القتال، وسحب الجيوش والمسلحين من المدن والقرىوالأحياء السكانية، والعودة إلى الحوار تلبية لأهداف ثورة ديسمبر المجيد.كما دعت الجبهة الديمقراطية إلى وقف كل أشكال التدخل الخارجي، ووقف التحركات الخارجية الهادفة إلى تغذية الصراعات، واحترام إرادة شعب السودان وقواه الوطنية والثورية في بناء دولة السودان السيدة والحرة والديمقراطية، دولة لكلمواطنيها، من أهدافها العدالة الاجتماعية والمساواة التامة، بعيداً عن كل أشكال التمييز.