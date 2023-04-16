الإمارات: حريق هائل يودي بحياة 16 شخصاً في دبي

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واندلع الحريق ظهر أمس السبت في الطابق الرابع من مبنى في منطقة الراس الشعبية الواقعة في الجزء القديم من المدينة، حيث يعيش عدد كبير من العمال.



رام الله - دنيا الوطنلقي 16 شخصاً مصرعه، وأصيب تسعة آخرون، في حريق اندلع في مبنى سكني يقع في منطقة شعبية في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.وأفاد جهاز الدفاع المدني في دبي، في بيان له، بأن التحقيقات المبدئية أظهرت وجود تجاوزات من قبل مالك البناية، في ما يتعلق باشتراطات الأمن والسلامة"، فيما لم يتم الكشف عن جنسيات الضحايا.