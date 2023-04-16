مباشر | مستجدات المعارك المسلحة في السودان

عربي

الإمارات: حريق هائل يودي بحياة 16 شخصاً في دبي

الإمارات: حريق هائل يودي بحياة 16 شخصاً في دبي
حريق هائل في دبي يودي بحياة 16 شخصاً
رام الله - دنيا الوطن
لقي 16 شخصاً مصرعه، وأصيب تسعة آخرون، في حريق اندلع في مبنى سكني يقع في منطقة شعبية في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأفاد جهاز الدفاع المدني في دبي، في بيان له، بأن التحقيقات المبدئية أظهرت وجود تجاوزات من قبل مالك البناية، في ما يتعلق باشتراطات الأمن والسلامة"، فيما لم يتم الكشف عن جنسيات الضحايا.

وأضاف البيان "تواصل الجهات المعنية التحقيق، للوقوف على كامل ملابسات الحادث".

واندلع الحريق ظهر أمس السبت في الطابق الرابع من مبنى في منطقة الراس الشعبية الواقعة في الجزء القديم من المدينة، حيث يعيش عدد كبير من العمال.

أخبار ذات صلة

الإمارات: حريق هائل يودي بحياة 16 شخصاً في دبي

الإمارات: حريق هائل يودي بحياة 16 شخصاً في دبي

ظاهرة فلكية ستحدث في يوم وقفة عيد الفطر.. هل تؤثر على رؤية الهلال؟

ظاهرة فلكية ستحدث في يوم وقفة عيد الفطر.. هل تؤثر على رؤية الهلال؟

حصيلة ضحايا المعارك المسلحة في السودان

حصيلة ضحايا المعارك المسلحة في السودان

مستجدات المعارك المسلحة في السودان

مستجدات المعارك المسلحة في السودان

قائد قوات الدعم السريع: القتال مع الجيش لن ينتهي إلا باستلام جميع المقرات العسكرية

قائد قوات الدعم السريع: القتال مع الجيش لن ينتهي إلا باستلام جميع المقرات العسكرية

البرهان يُعلق على الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

البرهان يُعلق على الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

الجامعة العربية تعلق على الاشتباكات في السودان

الجامعة العربية تعلق على الاشتباكات في السودان

واشنطن ولندن تعقبان على الأحداث في السودان

واشنطن ولندن تعقبان على الأحداث في السودان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وفاة شاب متأثراً بجراحه جراء حادث سير في بيت لحم

وفاة شاب متأثراً بجراحه جراء حادث سير في بيت لحم

قطاع غزة: خمس إصابات بـ15 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: خمس إصابات بـ15 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة: موعد صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين المقطوعة رواتبهم

غزة: موعد صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين المقطوعة رواتبهم

طقس فلسطين: ارتفاع درجات الحرارة

طقس فلسطين: ارتفاع درجات الحرارة

الرئيس عباس: القدس خط أحمر ولن نقبل بالاعتداء على المصلين في الأقصى والقيامة

الرئيس عباس: القدس خط أحمر ولن نقبل بالاعتداء على المصلين في الأقصى والقيامة

هنية: حماس تسير في ثلاثة مسارات لمواجهة التطورات والتعامل مع التحولات الاستراتيجية

هنية: حماس تسير في ثلاثة مسارات لمواجهة التطورات والتعامل مع التحولات الاستراتيجية

الجمعية الفلكية الفلسطينية تعلن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

الجمعية الفلكية الفلسطينية تعلن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

الخارجية: جاليتنا وطلبتنا في السودان بخير ونتابع أوضاعهم على مدار الساعة

الخارجية: جاليتنا وطلبتنا في السودان بخير ونتابع أوضاعهم على مدار الساعة

منوعات

فيديو: ما حقيقة تسريب مشهد النهاية من مسلسل جعفر العمدة؟

فيديو: ما حقيقة تسريب مشهد النهاية من مسلسل جعفر العمدة؟

بعد وصولهم ميامي.. هل سيلتقي بيكيه أبنائه؟

بعد وصولهم ميامي.. هل سيلتقي بيكيه أبنائه؟

شاهد: نانسي عجرم تشارك الجمهور رحلتها العائلية في دبي

شاهد: نانسي عجرم تشارك الجمهور رحلتها العائلية في دبي

من هو الضحية الـ 24 في برنامج المقالب رامز نيفر إند؟

من هو الضحية الـ 24 في برنامج المقالب رامز نيفر إند؟

هل ستغادر بسمة وهبة قناة المحور بعد رمضان؟

هل ستغادر بسمة وهبة قناة المحور بعد رمضان؟

شكران مرتجى تتحدث لأول مرة عن تفكيرها بالاعتزال

شكران مرتجى تتحدث لأول مرة عن تفكيرها بالاعتزال

بالفيديو: رضوى الشربيني تتحدث حول رد فعل شريهان على طلاقها

بالفيديو: رضوى الشربيني تتحدث حول رد فعل شريهان على طلاقها

عفاف شعيب تثير الجدل: عدم إنجابي ممكن عقاب من ربنا

عفاف شعيب تثير الجدل: عدم إنجابي ممكن عقاب من ربنا

فنانة مصرية شهيرة تعلن ارتداء الحجاب واعتزال الفن بشكل نهائي

فنانة مصرية شهيرة تعلن ارتداء الحجاب واعتزال الفن بشكل نهائي

مصر: دعوى لمحاسبة بطل مسلسل جعفر العمدة في نهاية العمل

مصر: دعوى لمحاسبة بطل مسلسل جعفر العمدة في نهاية العمل

عربي

حصيلة ضحايا المعارك المسلحة في السودان

حصيلة ضحايا المعارك المسلحة في السودان

مستجدات المعارك المسلحة في السودان

مستجدات المعارك المسلحة في السودان

قائد قوات الدعم السريع: القتال مع الجيش لن ينتهي إلا باستلام جميع المقرات العسكرية

قائد قوات الدعم السريع: القتال مع الجيش لن ينتهي إلا باستلام جميع المقرات العسكرية

البرهان يُعلق على الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

البرهان يُعلق على الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع