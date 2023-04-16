الخليل: القبض على مطلوب خطير بتهم إطلاق النار والنصب والتزوير

رام الله - دنيا الوطنتمكنت المباحث العامة اليوم من إلقاء القبض على أحد المطلوبين للعدالة والصادر بحقه عدد من المذكرات القضائية في مدينة الخليل.وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن هذا المطلوب كان هاربا من وجه العدالة منذ سنتين وصادر بحقه خمس مذكرات قضائية منها أوامر حبس بلغت قيمتها 3 مليون شيكل وحكم غيابي بالسجن مدة خمس سنوات بتهمة التزوير، ومذكرة احضار من النائب العام بتهمة إطلاق النار وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.وأضاف ارزيقات، بأنه تم إلقاء القبض على هذا المطلوب من قبل المباحث العامة بعد ورود معلومات تتعلق باختبائه داخل منزل في مدينة الخليل.وأكد ارزيقات التحفظ على المقبوض عليه لاستكمال الاجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.