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شؤون فلسطينية

للمرة الأولى منذ سنوات.. وفد من حماس برئاسة هنية يصل السعودية غداً

للمرة الأولى منذ سنوات.. وفد من حماس برئاسة هنية يصل السعودية غداً
خلال زيارة وفد من حماس للسعودية عام 2015
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة (الأناضول) عن مصدر فلسطيني وصفته بأنه "مُطلع" قوله، اليوم الأحد، بأن وفداً رفيعاً من حركة حماس يبدأ غداً الإثنين زيارة إلى السعودية هي الأولى من نوعها منذ سنوات.

وأضافت بأن "وفداً قيادياً رفيعاً من الحركة حماس سيصل إلى السعودية الإثنين"، مشيرة إلى أن "الوفد بقيادة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، ويضم كلاً من خالد مشعل رئيس الحركة في الخارج، وعددا من أعضاء المكتب السياسي أبرزهم خليل الحية وموسى أبو مرزوق".

ووفق المصدر فإنه: "من المقرر أن يلتقي الوفد بمسؤولين سعوديين؛ للتباحث في عدد من القضايا المتعلقة بالشأن الفلسطيني والإقليمي، والقضايا الثنائية بين المملكة والحركة".

وذكر أن "ملف المعتقلين الفلسطينيين سيتصدر جدول أعمال زيارة وفد حماس، حيث من المقرر أن تستغرق عدة أيام".

ورأى أن الزيارة "تعد خطوة أولى مهمة على طريق استعادة العلاقات الثنائية بين السعودية وحماس" بعد سنوات من الفتور.

وتعود آخر زيارة لوفد من حماس للمملكة السعودية، إلى عام 2015، حينما التقى مشعل، رئيس المكتب السياسي للحركة آنذاك، مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ومسؤولين سعوديين في مدينة مكة المكرمة.

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