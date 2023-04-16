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دولي

قرار إسرائيلي بشأن قيود المجال الجوي عند الحدود مع لبنان وسوريا وغزة

قرار إسرائيلي بشأن قيود المجال الجوي عند الحدود مع لبنان وسوريا وغزة
إسرائيل تمدد القيود على المجال الجوي بالقرب من الحدود اللبنانية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأنه تقرر تمديد القيود على المجال الجوي بالقرب من الحدود اللبنانية مساء أمس ليوم واحد، وذلك رغم الهدوء الأمني في نهاية الأسبوع.

ومن المتوقع أن تنتهي القيود هذه الليلة على أقرب تقدير، وذلك بعد يومين من فرضها على خلفية تخوفات من إطلاق مسيرات أو صواريخ في (يوم القدس العالمي)، "الجمعة الأخيرة من شهر رمضان".

ووفق القرار فإنه يُمنع الطيارون المدنيون في إسرائيل من الطيران لمسافة تقل عن 6 كيلو مترات من الحدود مع لبنان، وفق ما نقل موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.

وفي السياق ذاته، فقد انتهت القيود المفروضة على المجال الجوي على حدود سوريا وغزة.

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