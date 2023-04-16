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حصيلة ضحايا المعارك المسلحة في السودان

حصيلة ضحايا المعارك المسلحة في السودان
آثار المعارك المسلحة في السودان
رام الله - دنيا الوطن
بلغ إجمالي عدد القتلى المدنيين في السودان جراء المعارك المسلحة بين قوات الجيش، وقوات الدعم السريع، 56 قتيلاً، فيما يوجد هناك عشرات القتلى بين العسكريين.

وهذه الإحصاءات هي التي تم حصرها في المستشفيات والمرافق الصحية، وفق لجنة أطباء السودان المركزية.

كما ارتفع عدد الإصابات إلى 595 حالة إصابة من بينها إصابات لعسكريين، منهم عشرات من الحالات الحرجة. 

ووفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية، فإن بعض حالات الإصابات والوفيات العسكرية تم تحويلها إلى المستشفيات النظامية وبعضها خارج نطاق حصرنا.

ويوجد إصابات ووفيات بين المدنيين لم تتمكن من الوصول إلى المستشفيات والمرافق الصحية نسبة لصعوبة الحركة واعتراض القوات النظامية لعربات الإسعاف والمسعفين. 

وأهابت لجنة أطباء السودان بتغليب صوت العقل والوقف الفوري لإطلاق النار العبثي والذي راح ضحيته أبرياء مدنيون عزّل، ولابد من فتح ممرات آمنة لإجلاء المحتجزين والعالقين والمصابين لإسعافهم.

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مستجدات المعارك المسلحة في السودان

مستجدات المعارك المسلحة في السودان

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