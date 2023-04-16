مباشر | مستجدات المواجهات المسلحة في السودان

عربي

مستجدات المعارك المسلحة في السودان

مستجدات المعارك المسلحة في السودان
معارك ضارية في السودان
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في بيان، أن "ساعة النصر اقتربت"، مبشرة الشعب السوداني بـ"أخبار سارة قريبا"، فيما نشرت قوات الدعم السريع مقطعا مصورا قالت إنه لضرب مقر القوات البرية للجيش السوداني.

وأقر الجيش السوداني، بأن المعارك التي يخوضها ضد قوات الدعم السريع في البلاد، قد تستغرق أياما لهزيمته بكل الولايات.

وسيطرت القوات المسلحة، على قواعد ومقرات الدعم السريع في بورتسودان وكسلا والقضارف والدمازين وكوستي وكادوقلي، وفق ما أكد الجيش في بيان نشره على (فيسبوك).

وأضاف: أن أفراد قوات الدعم فروا من تلك المواقع، تاركين كل عتادهم ومركباتهم، وفق ما نقل موقع (العربية).

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة أعلنت سقوط أكبر قاعدة لقوات الدعم السريع في كرري (جبل سركاب) بأم درمان تحت يد القوات المسلحة، والسيطرة على كل آليات وأسلحة وعتاد الميليشيات المتمردة. كما أعلن السيطرة على مقرات الدعم السريع في كوستي وكادوقلي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الجيش السوداني السيطرة على عربات وذخائر تابعة للدعم السريع في ولاية النيل الأزرق، فيما سمعت أصوات المدفعية الثقيلة والذخيرة الحية تدوي بأحياء الفاشر بولاية شمال دارفور.

ونشرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا جاء فيه: "ندير معركتنا بثبات وتركيز.. نسيطر تماما على الموقف العام للعملية، ولا صحة لادعاءات المتمردين بحصار القيادة العامة.. صحيح مازالت الاشتباكات تدور هنا وهناك لكن الموقف يتجه نحو الاستقرار وليس ثمة ما يقلق".

كما نشرت قوات الدعم السريع مقطعا مصورا قالت إنه لضرب مقر القوات البرية للجيش السوداني.





أخبار ذات صلة

حصيلة ضحايا المعارك المسلحة في السودان

حصيلة ضحايا المعارك المسلحة في السودان

مستجدات المعارك المسلحة في السودان

مستجدات المعارك المسلحة في السودان

قائد قوات الدعم السريع: القتال مع الجيش لن ينتهي إلا باستلام جميع المقرات العسكرية

قائد قوات الدعم السريع: القتال مع الجيش لن ينتهي إلا باستلام جميع المقرات العسكرية

البرهان يُعلق على الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

البرهان يُعلق على الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

الجامعة العربية تعلق على الاشتباكات في السودان

الجامعة العربية تعلق على الاشتباكات في السودان

واشنطن ولندن تعقبان على الأحداث في السودان

واشنطن ولندن تعقبان على الأحداث في السودان

وزير الخارجية السوري يصل الجزائر في زيارة رسمية

وزير الخارجية السوري يصل الجزائر في زيارة رسمية

السعودية تعلن موقفها من أحداث السودان

السعودية تعلن موقفها من أحداث السودان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هنية: حماس تسير في ثلاثة مسارات لمواجهة التطورات والتعامل مع التحولات الاستراتيجية

هنية: حماس تسير في ثلاثة مسارات لمواجهة التطورات والتعامل مع التحولات الاستراتيجية

الخارجية: جاليتنا وطلبتنا في السودان بخير ونتابع أوضاعهم على مدار الساعة

الخارجية: جاليتنا وطلبتنا في السودان بخير ونتابع أوضاعهم على مدار الساعة

الهباش يدين اعتداء الاحتلال على المسيحيين في القدس

الهباش يدين اعتداء الاحتلال على المسيحيين في القدس

الاحتلال يعتقل مواطنا من الأغوار

الاحتلال يعتقل مواطنا من الأغوار

الجبهة الشعبية القيادة العامة تدين اعتداء الاحتلال على المسيحيين بالقدس

الجبهة الشعبية القيادة العامة تدين اعتداء الاحتلال على المسيحيين بالقدس

هجوم للمستوطنين جنوب الخليل والاحتلال يعتقل شاباً قرب حاجز قلنديا

هجوم للمستوطنين جنوب الخليل والاحتلال يعتقل شاباً قرب حاجز قلنديا

الخارجية: اعتداء الاحتلال على المواطنين المسيحيين انتهاك واضح

الخارجية: اعتداء الاحتلال على المواطنين المسيحيين انتهاك واضح

الرئيس عباس يقيم مأدبة إفطار بمقر الرئاسة بحضور شخصيات قيادية ومجتمعية من غزة

الرئيس عباس يقيم مأدبة إفطار بمقر الرئاسة بحضور شخصيات قيادية ومجتمعية من غزة

منوعات

فيديو: ما حقيقة تسريب مشهد النهاية من مسلسل جعفر العمدة؟

فيديو: ما حقيقة تسريب مشهد النهاية من مسلسل جعفر العمدة؟

بعد وصولهم ميامي.. هل سيلتقي بيكيه أبنائه؟

بعد وصولهم ميامي.. هل سيلتقي بيكيه أبنائه؟

شاهد: نانسي عجرم تشارك الجمهور رحلتها العائلية في دبي

شاهد: نانسي عجرم تشارك الجمهور رحلتها العائلية في دبي

من هو الضحية الـ 24 في برنامج المقالب رامز نيفر إند؟

من هو الضحية الـ 24 في برنامج المقالب رامز نيفر إند؟

هل ستغادر بسمة وهبة قناة المحور بعد رمضان؟

هل ستغادر بسمة وهبة قناة المحور بعد رمضان؟

شكران مرتجى تتحدث لأول مرة عن تفكيرها بالاعتزال

شكران مرتجى تتحدث لأول مرة عن تفكيرها بالاعتزال

بالفيديو: رضوى الشربيني تتحدث حول رد فعل شريهان على طلاقها

بالفيديو: رضوى الشربيني تتحدث حول رد فعل شريهان على طلاقها

عفاف شعيب تثير الجدل: عدم إنجابي ممكن عقاب من ربنا

عفاف شعيب تثير الجدل: عدم إنجابي ممكن عقاب من ربنا

فنانة مصرية شهيرة تعلن ارتداء الحجاب واعتزال الفن بشكل نهائي

فنانة مصرية شهيرة تعلن ارتداء الحجاب واعتزال الفن بشكل نهائي

مصر: دعوى لمحاسبة بطل مسلسل جعفر العمدة في نهاية العمل

مصر: دعوى لمحاسبة بطل مسلسل جعفر العمدة في نهاية العمل

عربي

الجامعة العربية تعلق على الاشتباكات في السودان

الجامعة العربية تعلق على الاشتباكات في السودان

واشنطن ولندن تعقبان على الأحداث في السودان

واشنطن ولندن تعقبان على الأحداث في السودان

وزير الخارجية السوري يصل الجزائر في زيارة رسمية

وزير الخارجية السوري يصل الجزائر في زيارة رسمية

السعودية تعلن موقفها من أحداث السودان

السعودية تعلن موقفها من أحداث السودان