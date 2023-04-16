مستجدات المعارك المسلحة في السودان

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في بيان، أن "ساعة النصر اقتربت"، مبشرة الشعب السوداني بـ"أخبار سارة قريبا"، فيما نشرت قوات الدعم السريع مقطعا مصورا قالت إنه لضرب مقر القوات البرية للجيش السوداني.



وأقر الجيش السوداني، بأن المعارك التي يخوضها ضد قوات الدعم السريع في البلاد، قد تستغرق أياما لهزيمته بكل الولايات.



وسيطرت القوات المسلحة، على قواعد ومقرات الدعم السريع في بورتسودان وكسلا والقضارف والدمازين وكوستي وكادوقلي، وفق ما أكد الجيش في بيان نشره على (فيسبوك).



وأضاف: أن أفراد قوات الدعم فروا من تلك المواقع، تاركين كل عتادهم ومركباتهم، وفق ما نقل موقع (العربية).



وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة أعلنت سقوط أكبر قاعدة لقوات الدعم السريع في كرري (جبل سركاب) بأم درمان تحت يد القوات المسلحة، والسيطرة على كل آليات وأسلحة وعتاد الميليشيات المتمردة. كما أعلن السيطرة على مقرات الدعم السريع في كوستي وكادوقلي.



يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الجيش السوداني السيطرة على عربات وذخائر تابعة للدعم السريع في ولاية النيل الأزرق، فيما سمعت أصوات المدفعية الثقيلة والذخيرة الحية تدوي بأحياء الفاشر بولاية شمال دارفور.



ونشرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا جاء فيه: "ندير معركتنا بثبات وتركيز.. نسيطر تماما على الموقف العام للعملية، ولا صحة لادعاءات المتمردين بحصار القيادة العامة.. صحيح مازالت الاشتباكات تدور هنا وهناك لكن الموقف يتجه نحو الاستقرار وليس ثمة ما يقلق".



كما نشرت قوات الدعم السريع مقطعا مصورا قالت إنه لضرب مقر القوات البرية للجيش السوداني.













رام الله - دنيا الوطن