مباشر | استمرار الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني

دولي

تواصل التظاهرات في إسرائيل ضد حكومة نتنياهو

تواصل التظاهرات في إسرائيل ضد حكومة نتنياهو
تواصل التظاهرات في إسرائيل ضد حكومة نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
واصل عشرات الآلاف من الإسرائيليين، اليوم السبت، التظاهر ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف القضاء وتقويض صلاحيات المحكمة العليا، وللأسبوع الـ 15 على التوالي.

ونُظمت المظاهرة المركزية في شارع (كابلان) بتل أبيب، وفي نتانيا نظمت مظاهرة ضد إضعاف القضاء وأخرى داعمة لخطة الحكومة الإسرائيلية بمشاركة أعضاء (كنيست) عن (ليكود) ووزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير.

وتظاهر الآلاف في حيفا وعلى شارع 65 في مفرق (كركور)، كما نظمت مظاهرة أمام منزل وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، في موديعين، وفق ما جاء على موقع (عرب 48).

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية عن إغلاق العديد من الشوارع في البلاد أمام حركة السير تزامناً مع الاحتجاجات.

وجاءت الاحتجاجات اليوم غداة إعلان وكالة (موديز) خفض تدريج إسرائيل الائتماني من "إيجابي إلى مستقر" مع إبقائه عند مستوى المعرف بـa1، وذلك على خلفية مرتبطة بخطة حكومة نتنياهو الرامية إلى إضعاف القضاء وتقويض المحكمة العليا.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي ينخفض فيها تدريج إسرائيل الائتماني منذ الفترة التي شهدت تفشي جائحة (كورونا)، إذ وبعد عام من وصول التدريج إلى "الإيجابي" جاء قرار الوكالة بعودته إلى "المستقر".

وقالت وكالة (موديز) إن "الاحتجاجات الجماهيرية أوقفت التشريعات ومحاولات التفاوض، لكن الطريقة التي حاولت من خلالها الحكومة الإسرائيلية تنفيذ خطة إصلاح القضاء واسعة النطاق دون التوصل إلى اتفاق، تشير إلى إضعاف قوة مؤسساتها".

وفي الوقت الذي تتواصل فيه محاولات التوصل إلى حل وسط، قالت (موديز) إن "الحكومة كررت عزمها على تغيير إجراءات انتخاب القضاة بما معناه أن خطر حدوث المزيد من التوترات السياسية والاجتماعية في البلاد لا يزال قائما".

وأوضحت الوكالة أنه "إذا توصلوا إلى حل دون تعميق هذه التوترات، فإن الاتجاهات الاقتصادية والمالية الإيجابية التي حددتها الشركة في الماضي ستظل قائمة".

وأضافت أن "الأحداث الأخيرة عوضت التطورات الإيجابية التي دفعت إلى تخصيص نظرة مستقبلية إيجابية في نيسان/ أبريل 2022 تتعلق بالأداء الاقتصادي والسياسات المالية القوية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية من قبل الحكومة السابقة".

أخبار ذات صلة

تواصل التظاهرات في إسرائيل ضد حكومة نتنياهو

تواصل التظاهرات في إسرائيل ضد حكومة نتنياهو

تفاصيل جديدة بشأن انقلاب حافلة السياح الإسرائيليين في كوريا الجنوبية

تفاصيل جديدة بشأن انقلاب حافلة السياح الإسرائيليين في كوريا الجنوبية

زعماء المعارضة في إسرائيل يشنون هجوماً جديداً على نتنياهو

زعماء المعارضة في إسرائيل يشنون هجوماً جديداً على نتنياهو

نشطاء بأمريكا يُطلقون حملة للتوقف عن دفع أموال الضرائب إلى إسرائيل

نشطاء بأمريكا يُطلقون حملة للتوقف عن دفع أموال الضرائب إلى إسرائيل

الرئيس الأميركي يعلن قراره بشأن الترشح لولاية ثانية

الرئيس الأميركي يعلن قراره بشأن الترشح لولاية ثانية

واللا: إنذارات ساخنة لاحتمال وقوع عمليات بالضفة والقدس

واللا: إنذارات ساخنة لاحتمال وقوع عمليات بالضفة والقدس

قناة إسرائيلية: هجوم إلكتروني يتسبب بانهيار عدد من مواقع البنوك والبريد

قناة إسرائيلية: هجوم إلكتروني يتسبب بانهيار عدد من مواقع البنوك والبريد

ألمانيا توافق على طلب بولندا تزويد أوكرانيا بمقاتلات حربية

ألمانيا توافق على طلب بولندا تزويد أوكرانيا بمقاتلات حربية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الهباش يدين اعتداء الاحتلال على المسيحيين في القدس

الهباش يدين اعتداء الاحتلال على المسيحيين في القدس

الاحتلال يعتقل مواطنا من الأغوار

الاحتلال يعتقل مواطنا من الأغوار

الجبهة الشعبية القيادة العامة تدين اعتداء الاحتلال على المسيحيين بالقدس

الجبهة الشعبية القيادة العامة تدين اعتداء الاحتلال على المسيحيين بالقدس

هجوم للمستوطنين جنوب الخليل والاحتلال يعتقل شاباً قرب حاجز قلنديا

هجوم للمستوطنين جنوب الخليل والاحتلال يعتقل شاباً قرب حاجز قلنديا

الخارجية: اعتداء الاحتلال على المواطنين المسيحيين انتهاك واضح

الخارجية: اعتداء الاحتلال على المواطنين المسيحيين انتهاك واضح

الرئيس عباس يقيم مأدبة إفطار بمقر الرئاسة بحضور شخصيات قيادية ومجتمعية من غزة

الرئيس عباس يقيم مأدبة إفطار بمقر الرئاسة بحضور شخصيات قيادية ومجتمعية من غزة

الأسير أحمد البرغوثي يدخل عامه الـ(22) في سجون الاحتلال

الأسير أحمد البرغوثي يدخل عامه الـ(22) في سجون الاحتلال

مجلس العلاقات يرحب بتصريحات خبراء أممين بشأن عمليات الإجلاء القسري والتهجير للفلسطينيين

مجلس العلاقات يرحب بتصريحات خبراء أممين بشأن عمليات الإجلاء القسري والتهجير للفلسطينيين

منوعات

فيديو: ما حقيقة تسريب مشهد النهاية من مسلسل جعفر العمدة؟

فيديو: ما حقيقة تسريب مشهد النهاية من مسلسل جعفر العمدة؟

بعد وصولهم ميامي.. هل سيلتقي بيكيه أبنائه؟

بعد وصولهم ميامي.. هل سيلتقي بيكيه أبنائه؟

شاهد: نانسي عجرم تشارك الجمهور رحلتها العائلية في دبي

شاهد: نانسي عجرم تشارك الجمهور رحلتها العائلية في دبي

من هو الضحية الـ 24 في برنامج المقالب رامز نيفر إند؟

من هو الضحية الـ 24 في برنامج المقالب رامز نيفر إند؟

هل ستغادر بسمة وهبة قناة المحور بعد رمضان؟

هل ستغادر بسمة وهبة قناة المحور بعد رمضان؟

شكران مرتجى تتحدث لأول مرة عن تفكيرها بالاعتزال

شكران مرتجى تتحدث لأول مرة عن تفكيرها بالاعتزال

بالفيديو: رضوى الشربيني تتحدث حول رد فعل شريهان على طلاقها

بالفيديو: رضوى الشربيني تتحدث حول رد فعل شريهان على طلاقها

عفاف شعيب تثير الجدل: عدم إنجابي ممكن عقاب من ربنا

عفاف شعيب تثير الجدل: عدم إنجابي ممكن عقاب من ربنا

فنانة مصرية شهيرة تعلن ارتداء الحجاب واعتزال الفن بشكل نهائي

فنانة مصرية شهيرة تعلن ارتداء الحجاب واعتزال الفن بشكل نهائي

مصر: دعوى لمحاسبة بطل مسلسل جعفر العمدة في نهاية العمل

مصر: دعوى لمحاسبة بطل مسلسل جعفر العمدة في نهاية العمل

عربي

الجامعة العربية تعلق على الاشتباكات في السودان

الجامعة العربية تعلق على الاشتباكات في السودان

واشنطن ولندن تعقبان على الأحداث في السودان

واشنطن ولندن تعقبان على الأحداث في السودان

وزير الخارجية السوري يصل الجزائر في زيارة رسمية

وزير الخارجية السوري يصل الجزائر في زيارة رسمية

السعودية تعلن موقفها من أحداث السودان

السعودية تعلن موقفها من أحداث السودان