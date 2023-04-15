الرئيس عباس: القدس خط أحمر ولن نقبل بالاعتداء على المصلين في الأقصى والقيامة





رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن القدس خط أحمر ولن نقبل بالاعتداء على المصلين في الأقصى والقيامة، داعياً أبناء شعبنا للوقوف صفاً واحداً لمواجهة التحديات المحدقة بقضيتنا وأرضنا ومقدساتنا.جاءت تصريحات الرئيس عباس، خلال تنظيمه إفطاراً رمضانياً لمختلف شرائح أبناء شعبنا الفلسطيني، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).وحضر الإفطار أعضاء القيادة الفلسطينية، ورجال دين مسلمين ومسيحيين، وعدد من السفراء والقناصل المعتمدين لدى دولة فلسطين، وأعضاء الحكومة، وقادة الأجهزة الأمنية، وعائلات شهداء وأسرى وجرحى، وقضاة، وأكاديميون، وصحفيون، ورجال أعمال.وقال الرئيس عباس: "نهنئكم ونهنئ أبناء شعبنا الفلسطيني وجميع المؤمنين في العالم بهذه الأيام المباركة من شهر رمضان المبارك، وقرب حلول عيد الفطر السعيد، وعيد القيامة المجيد، وهي مناسبات دينية ووطنية لأبناء شعبنا".وأضاف: "نحيي جميعا أم الشهداء وام الأسرى الابطال أم ناصر أبو حميد، التي قدمت الشهداء والأسرى وحتى منزلها الذي هدمته سلطات الاحتلال الإسرائيلي".وتابع الرئيس عباس، أن "وجود هذا الجميع الكريم من أبناء شعبنا، بمختلف شرائحه تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية وعلم دولة فلسطين، في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها قضيتنا، تعبر وبكل وضوح عن حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقنا لتعزيز الصمود والبقاء والنضال من أجل القدس وفلسطين لنصل إلى طريق الحرية والاستقلال".وقال: "ندعو في هذه الأيام المباركة جميع أبناء شعبنا للوقوف صفاً واحداً لمواجهة التحديات التي تواجه قضيتنا وأرضنا ومقدساتنا، وتركيز بوصلتنا نحو التصدي للاحتلال والخلاص منه".ووجه الرئيس عباس، تحية إكبار وتقدير لشهدائنا الأبرار وأسرانا الابطال وجرحانا البواسل، مشيداً بصمود أبناء شعبنا في مخيمات اللجوء في الوطن والشتات، وأهلنا في القدس وغزة وفي كل مكان، مجددا العهد بالمحافظة على ثوابتنا الوطنية التي اتخذها اخوة لنا من قبل وعلى رأسهم الشهيد ياسر عرفات، لن نتراجع عنها وسنواصل مسيرتنا الوطنية حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين الفلسطينيين وإطلاق سراح جميع الاسرى.وأشار إلى أن الأمم المتحدة ستحي لأول مرة في الخامس عشر من شهر أيار/ مايو المقبل الذكرى الخامسة والسبعين لنكبة الشعب الفلسطيني، في أروقتها، والمطلوب فلسطينيا في كل مكان ان نحيي هذه الذكرى، لأنها المرة الأولى، التي لا يتنكرون فيها لنكبتنا.وأضاف الرئيس عباس، أن "إحياء ذكرى النكبة يجب أن يكون على رأس أولوياتنا من أجل الحفاظ على روايتنا، التي يجب أن نتمسك بعا وننقلها للعالم اجمع، والتي أصبحت حقيقة ساطعة نواجه بها كل الأكاذيب والروايات المزيفة التي تحاول تشويه التاريخ والحقائق".وتطرق إلى آخر المستجدات السياسية، مؤكداً الموقف الفلسطيني الثابت المتمسك بالشرعية الدولية كأساس لحل قضيتنا الوطنية وانهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية.وقال الرئيس عباس: إن ما شاهدناه اليوم من اعتداءات على أبناء شعبنا المحتفلين بـ"سبت النور" في كنيسة القيامة في القدس المحتلة، والتي سبقها الاعتداءات على المصلين في المسجد الأقصى المبارك واستباحة باحاته، أمر مدان ومرفوض، ويكشف زيف الاحتلال الذي يدعي السماح بحرية العبادة في الأماكن المقدسة،وأكد الرئيس عباس أن القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية خط أحمر، ولن نقبل بالاعتداء على المصلين في الأقصى والقيامة.وفي الختام، ألقى محمد بركة كلمة باسم الحضور شكر فيها، الرئيس عباس على هذه الدعوة الجامعة لكافة شرائح المجتمع الفلسطيني، مشدداً على أهمية مثل هذه الدعوات في تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية.وفي وقت سابق، علمت "دنيا الوطن"، أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يقيم مأدبة إفطار، في مقر الرئاسة برام الله، بحضور نحو 400 شخصية فلسطينية قيادية ومجتمعية ودينية، تضم أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة (فتح)، والحكومة الفلسطينية.وبحسب ما علمت "دنيا الوطن"، من شخصيات فتحاوية، أن أمناء سر حركة (فتح) في قطاع غزة، ورؤساء الجامعات، ورجال أعمال في الغرفة التجارية، والمحافظين، سيكونوا ضمن الحضور، بعد وصولهم إلى مدينة رام الله أمس.