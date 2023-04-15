مباشر | استمرار الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني

شؤون فلسطينية

الجمعية الفلكية الفلسطينية تعلن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

الجمعية الفلكية الفلسطينية تعلن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الجمعية الفلكية الفلسطينية، اليوم السبت، عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك في فلسطين.

وقالت الجمعية الفلسطينية الفلسطينية، إن "هلال شهر شوال للعام 1444 هجرية سيولد صباح يوم الخميس الموافق 20 نيسان/ أبريل في تمام الساعة 06:12 دقيقة صباحا، وستغرب الشمس يوم الخميس  الموافق  20 نيسان / أبريل في مدينة القدس في تمام الساعة 18:11 دقيقة، بينما سيغرب القمر في تمام الساعة 18:37 دقيقة،  ويمكث 26 دقيقة، ويكون عمره لحظة الغروب 11 ساعة و59دقيقة".

وأوضحت الجمعية، في منشور على صفحتها عبر موقع (فيسبوك)، أنه "بناء على المعايير الفلكية، فإنه من المتوقع أن يُرى الهلال من بعض الدول العربية والإسلامية، وبما أن الهلال سيغرب في كافة الدول العربية والإسلامية بعد غروب الشمس فعلية من المتوقع أن تعلن معظم الدول العربية والإسلامية، عيد الفطر السعيد سيكون يوم الجمعة الموافق 21 نيسان".

وأضافت الجمعية الفلكية الفلسطينية: "بذلك تكون مدة شهر رمضان لهذا العام 29 يوماً، وسيكون هناك عدد قليل من الدول عيدها يوم السبت".

أخبار ذات صلة

هنية: حماس تسير في ثلاثة مسارات لمواجهة التطورات والتعامل مع التحولات الاستراتيجية

هنية: حماس تسير في ثلاثة مسارات لمواجهة التطورات والتعامل مع التحولات الاستراتيجية

الجمعية الفلكية الفلسطينية تعلن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

الجمعية الفلكية الفلسطينية تعلن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

الخارجية: جاليتنا وطلبتنا في السودان بخير ونتابع أوضاعهم على مدار الساعة

الخارجية: جاليتنا وطلبتنا في السودان بخير ونتابع أوضاعهم على مدار الساعة

الهباش يدين اعتداء الاحتلال على المسيحيين في القدس

الهباش يدين اعتداء الاحتلال على المسيحيين في القدس

الاحتلال يعتقل مواطنا من الأغوار

الاحتلال يعتقل مواطنا من الأغوار

الجبهة الشعبية القيادة العامة تدين اعتداء الاحتلال على المسيحيين بالقدس

الجبهة الشعبية القيادة العامة تدين اعتداء الاحتلال على المسيحيين بالقدس

هجوم للمستوطنين جنوب الخليل والاحتلال يعتقل شاباً قرب حاجز قلنديا

هجوم للمستوطنين جنوب الخليل والاحتلال يعتقل شاباً قرب حاجز قلنديا

الخارجية: اعتداء الاحتلال على المواطنين المسيحيين انتهاك واضح

الخارجية: اعتداء الاحتلال على المواطنين المسيحيين انتهاك واضح

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الهباش يدين اعتداء الاحتلال على المسيحيين في القدس

الهباش يدين اعتداء الاحتلال على المسيحيين في القدس

الاحتلال يعتقل مواطنا من الأغوار

الاحتلال يعتقل مواطنا من الأغوار

الجبهة الشعبية القيادة العامة تدين اعتداء الاحتلال على المسيحيين بالقدس

الجبهة الشعبية القيادة العامة تدين اعتداء الاحتلال على المسيحيين بالقدس

هجوم للمستوطنين جنوب الخليل والاحتلال يعتقل شاباً قرب حاجز قلنديا

هجوم للمستوطنين جنوب الخليل والاحتلال يعتقل شاباً قرب حاجز قلنديا

الخارجية: اعتداء الاحتلال على المواطنين المسيحيين انتهاك واضح

الخارجية: اعتداء الاحتلال على المواطنين المسيحيين انتهاك واضح

الأسير أحمد البرغوثي يدخل عامه الـ(22) في سجون الاحتلال

الأسير أحمد البرغوثي يدخل عامه الـ(22) في سجون الاحتلال

مجلس العلاقات يرحب بتصريحات خبراء أممين بشأن عمليات الإجلاء القسري والتهجير للفلسطينيين

مجلس العلاقات يرحب بتصريحات خبراء أممين بشأن عمليات الإجلاء القسري والتهجير للفلسطينيين

حمادة: اعتداء الاحتلال على المسيحيين في القدس إرهاب دولة

حمادة: اعتداء الاحتلال على المسيحيين في القدس إرهاب دولة

منوعات

فيديو: ما حقيقة تسريب مشهد النهاية من مسلسل جعفر العمدة؟

فيديو: ما حقيقة تسريب مشهد النهاية من مسلسل جعفر العمدة؟

بعد وصولهم ميامي.. هل سيلتقي بيكيه أبنائه؟

بعد وصولهم ميامي.. هل سيلتقي بيكيه أبنائه؟

شاهد: نانسي عجرم تشارك الجمهور رحلتها العائلية في دبي

شاهد: نانسي عجرم تشارك الجمهور رحلتها العائلية في دبي

من هو الضحية الـ 24 في برنامج المقالب رامز نيفر إند؟

من هو الضحية الـ 24 في برنامج المقالب رامز نيفر إند؟

هل ستغادر بسمة وهبة قناة المحور بعد رمضان؟

هل ستغادر بسمة وهبة قناة المحور بعد رمضان؟

شكران مرتجى تتحدث لأول مرة عن تفكيرها بالاعتزال

شكران مرتجى تتحدث لأول مرة عن تفكيرها بالاعتزال

بالفيديو: رضوى الشربيني تتحدث حول رد فعل شريهان على طلاقها

بالفيديو: رضوى الشربيني تتحدث حول رد فعل شريهان على طلاقها

عفاف شعيب تثير الجدل: عدم إنجابي ممكن عقاب من ربنا

عفاف شعيب تثير الجدل: عدم إنجابي ممكن عقاب من ربنا

فنانة مصرية شهيرة تعلن ارتداء الحجاب واعتزال الفن بشكل نهائي

فنانة مصرية شهيرة تعلن ارتداء الحجاب واعتزال الفن بشكل نهائي

مصر: دعوى لمحاسبة بطل مسلسل جعفر العمدة في نهاية العمل

مصر: دعوى لمحاسبة بطل مسلسل جعفر العمدة في نهاية العمل

عربي

الجامعة العربية تعلق على الاشتباكات في السودان

الجامعة العربية تعلق على الاشتباكات في السودان

وزير الخارجية السوري يصل الجزائر في زيارة رسمية

وزير الخارجية السوري يصل الجزائر في زيارة رسمية

السعودية تعلن موقفها من أحداث السودان

السعودية تعلن موقفها من أحداث السودان

مرجع شيعي في لبنان يعلن أول أيام عيد الفطر

مرجع شيعي في لبنان يعلن أول أيام عيد الفطر