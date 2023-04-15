الجمعية الفلكية الفلسطينية تعلن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الجمعية الفلكية الفلسطينية، اليوم السبت، عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك في فلسطين.وقالت الجمعية الفلسطينية الفلسطينية، إن "هلال شهر شوال للعام 1444 هجرية سيولد صباح يوم الخميس الموافق 20 نيسان/ أبريل في تمام الساعة 06:12 دقيقة صباحا، وستغرب الشمس يوم الخميس الموافق 20 نيسان / أبريل في مدينة القدس في تمام الساعة 18:11 دقيقة، بينما سيغرب القمر في تمام الساعة 18:37 دقيقة، ويمكث 26 دقيقة، ويكون عمره لحظة الغروب 11 ساعة و59دقيقة".وأوضحت الجمعية، في منشور على صفحتها عبر موقع (فيسبوك)، أنه "بناء على المعايير الفلكية، فإنه من المتوقع أن يُرى الهلال من بعض الدول العربية والإسلامية، وبما أن الهلال سيغرب في كافة الدول العربية والإسلامية بعد غروب الشمس فعلية من المتوقع أن تعلن معظم الدول العربية والإسلامية، عيد الفطر السعيد سيكون يوم الجمعة الموافق 21 نيسان".وأضافت الجمعية الفلكية الفلسطينية: "بذلك تكون مدة شهر رمضان لهذا العام 29 يوماً، وسيكون هناك عدد قليل من الدول عيدها يوم السبت".