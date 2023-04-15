شؤون فلسطينية

الهباش يدين اعتداء الاحتلال على المسيحيين في القدس

الهباش يدين اعتداء الاحتلال على المسيحيين في القدس
الهباش
رام الله - دنيا الوطن
قال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، إن اعتداءات قوات الاحتلال على أبناء شعبنا المسيحيين المحتفلين بحلول عيد الفصح ومنعهم من ممارسة احتفالاتهم بكل حرية، استمرار لسياسته العدوانية على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، بما فيها حقوقه الدينية.

وأدان الهباش في بيان صحفي، اليوم السبت، اعتداء قوات الاحتلال على المسيحيين الفلسطينيين المحتفلين بـ"سبت النور" وعيد الفصح داخل شوارع وحارات البلدة القديمة في مدينة القدس، قائلًا: إن سياسة دولة الاحتلال تأتي في إطار مخطط عملية ممنهجة لتهويد مدينة القدس وطمس معالمها الإسلامية والمسيحية.

وأضاف أن الحصار الإسرائيلي المفروض على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس خاصة المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة لن يكسر إرادة شعبنا وإصراره على إعمار مقدساته وإحياء فعالياته الدينية رغم أنف الاحتلال، والشواهد التاريخية والدينية تؤكد أن هذه المدينة ستبقى فلسطينية عربية ولن تكون غير ذلك مهما حاولت دولة الاحتلال زرع تاريخ مزيف وروايات وخرافات وأكاذيب لا أساس لها علمي أو ديني أو تاريخي وسيرحل الاحتلال عن مدينتنا وستبقى القدس فلسطينية عربية إسلامية ولن تكون غير ذلك أبداً.

وطالب قاضي القضاة العالم المسيحي بالوقوف في وجه الجرائم الإسرائيلية التي طالت اليوم المسيحيين في أحد أقدس مناسباتهم الدينية وهي تطال كل يوم المسلمين والمصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك وتسحلهم وتعتقلهم وتحتجزهم في أيام شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن الصمت على جرائم الاحتلال ضد المسلمين في الأقصى جعلها تكشر عن أنيابها وتظهر نواياها العدوانية تجاه المسيحيين أيضاً وتقمعهم في يوم عيدهم وكل ذلك بسبب سياسة النفاق المخزي الذي يمارسه المجتمع الدولي تجاه جرائم الاحتلال في فلسطين منذ عقود.

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