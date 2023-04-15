مباشر | استمرار الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني بالخرطوم

شؤون فلسطينية

الجبهة الشعبية القيادة العامة تدين اعتداء الاحتلال على المسيحيين بالقدس

الجبهة الشعبية القيادة العامة تدين اعتداء الاحتلال على المسيحيين بالقدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، بأشد العبارات، اعتداء قوات الاحتلال على المواطنين المسيحيين في مدينة القدس المحتلة وعرقلة وصولهم إلى كنيسة القيامة للاحتفال بسبت النور.

وأكدت الجبهة على أن هذه الاعتداءات انتهاك صارخ لحرية العبادة والأديان، كما تثبت مجدداً فاشية الاحتلال وعنصريته وهمجيته، وتمرده على كافة الأعراف والمواثيق الدولية.

كما أكدت أن اعتداءات الاحتلال على المسيحيين والتضييق عليهم، هو استمرار لجرائم الاحتلال على شعبنا بكامل مكوناته.

وحذرت الجبهة من سعي الاحتلال المتواصل في تغيير الوضع القائم في مدينة القدس وفرض واقعاً جديداً، الأمر الذي يتطلب منا جميعاً التصدي لهذه المحاولات بكل السبل والوسائل.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل مواطنا من الأغوار

الاحتلال يعتقل مواطنا من الأغوار

الجبهة الشعبية القيادة العامة تدين اعتداء الاحتلال على المسيحيين بالقدس

الجبهة الشعبية القيادة العامة تدين اعتداء الاحتلال على المسيحيين بالقدس

هجوم للمستوطنين جنوب الخليل والاحتلال يعتقل شاباً قرب حاجز قلنديا

هجوم للمستوطنين جنوب الخليل والاحتلال يعتقل شاباً قرب حاجز قلنديا

الخارجية: اعتداء الاحتلال على المواطنين المسيحيين انتهاك واضح

الخارجية: اعتداء الاحتلال على المواطنين المسيحيين انتهاك واضح

الرئيس عباس يقيم مأدبة إفطار بمقر الرئاسة بحضور شخصيات قيادية ومجتمعية من غزة

الرئيس عباس يقيم مأدبة إفطار بمقر الرئاسة بحضور شخصيات قيادية ومجتمعية من غزة

الصحة ترد على شكوى مواطنة بتعرضها &quot;لتحرش&quot; في إحدى مشافي بيت لحم

الصحة ترد على شكوى مواطنة بتعرضها "لتحرش" في إحدى مشافي بيت لحم

الأسير أحمد البرغوثي يدخل عامه الـ(22) في سجون الاحتلال

الأسير أحمد البرغوثي يدخل عامه الـ(22) في سجون الاحتلال

مجلس العلاقات يرحب بتصريحات خبراء أممين بشأن عمليات الإجلاء القسري والتهجير للفلسطينيين

مجلس العلاقات يرحب بتصريحات خبراء أممين بشأن عمليات الإجلاء القسري والتهجير للفلسطينيين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل مواطنا من الأغوار

الاحتلال يعتقل مواطنا من الأغوار

الجبهة الشعبية القيادة العامة تدين اعتداء الاحتلال على المسيحيين بالقدس

الجبهة الشعبية القيادة العامة تدين اعتداء الاحتلال على المسيحيين بالقدس

هجوم للمستوطنين جنوب الخليل والاحتلال يعتقل شاباً قرب حاجز قلنديا

هجوم للمستوطنين جنوب الخليل والاحتلال يعتقل شاباً قرب حاجز قلنديا

الخارجية: اعتداء الاحتلال على المواطنين المسيحيين انتهاك واضح

الخارجية: اعتداء الاحتلال على المواطنين المسيحيين انتهاك واضح

الأسير أحمد البرغوثي يدخل عامه الـ(22) في سجون الاحتلال

الأسير أحمد البرغوثي يدخل عامه الـ(22) في سجون الاحتلال

مجلس العلاقات يرحب بتصريحات خبراء أممين بشأن عمليات الإجلاء القسري والتهجير للفلسطينيين

مجلس العلاقات يرحب بتصريحات خبراء أممين بشأن عمليات الإجلاء القسري والتهجير للفلسطينيين

حمادة: اعتداء الاحتلال على المسيحيين في القدس إرهاب دولة

حمادة: اعتداء الاحتلال على المسيحيين في القدس إرهاب دولة

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

منوعات

فيديو: ما حقيقة تسريب مشهد النهاية من مسلسل جعفر العمدة؟

فيديو: ما حقيقة تسريب مشهد النهاية من مسلسل جعفر العمدة؟

بعد وصولهم ميامي.. هل سيلتقي بيكيه أبنائه؟

بعد وصولهم ميامي.. هل سيلتقي بيكيه أبنائه؟

شاهد: نانسي عجرم تشارك الجمهور رحلتها العائلية في دبي

شاهد: نانسي عجرم تشارك الجمهور رحلتها العائلية في دبي

من هو الضحية الـ 24 في برنامج المقالب رامز نيفر إند؟

من هو الضحية الـ 24 في برنامج المقالب رامز نيفر إند؟

هل ستغادر بسمة وهبة قناة المحور بعد رمضان؟

هل ستغادر بسمة وهبة قناة المحور بعد رمضان؟

شكران مرتجى تتحدث لأول مرة عن تفكيرها بالاعتزال

شكران مرتجى تتحدث لأول مرة عن تفكيرها بالاعتزال

بالفيديو: رضوى الشربيني تتحدث حول رد فعل شريهان على طلاقها

بالفيديو: رضوى الشربيني تتحدث حول رد فعل شريهان على طلاقها

عفاف شعيب تثير الجدل: عدم إنجابي ممكن عقاب من ربنا

عفاف شعيب تثير الجدل: عدم إنجابي ممكن عقاب من ربنا

فنانة مصرية شهيرة تعلن ارتداء الحجاب واعتزال الفن بشكل نهائي

فنانة مصرية شهيرة تعلن ارتداء الحجاب واعتزال الفن بشكل نهائي

مصر: دعوى لمحاسبة بطل مسلسل جعفر العمدة في نهاية العمل

مصر: دعوى لمحاسبة بطل مسلسل جعفر العمدة في نهاية العمل

عربي

الجامعة العربية تعلق على الاشتباكات في السودان

الجامعة العربية تعلق على الاشتباكات في السودان

وزير الخارجية السوري يصل الجزائر في زيارة رسمية

وزير الخارجية السوري يصل الجزائر في زيارة رسمية

السعودية تعلن موقفها من أحداث السودان

السعودية تعلن موقفها من أحداث السودان

مرجع شيعي في لبنان يعلن أول أيام عيد الفطر

مرجع شيعي في لبنان يعلن أول أيام عيد الفطر