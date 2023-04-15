الجبهة الشعبية القيادة العامة تدين اعتداء الاحتلال على المسيحيين بالقدس

رام الله - دنيا الوطنأدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، بأشد العبارات، اعتداء قوات الاحتلال على المواطنين المسيحيين في مدينة القدس المحتلة وعرقلة وصولهم إلى كنيسة القيامة للاحتفال بسبت النور.وأكدت الجبهة على أن هذه الاعتداءات انتهاك صارخ لحرية العبادة والأديان، كما تثبت مجدداً فاشية الاحتلال وعنصريته وهمجيته، وتمرده على كافة الأعراف والمواثيق الدولية.كما أكدت أن اعتداءات الاحتلال على المسيحيين والتضييق عليهم، هو استمرار لجرائم الاحتلال على شعبنا بكامل مكوناته.وحذرت الجبهة من سعي الاحتلال المتواصل في تغيير الوضع القائم في مدينة القدس وفرض واقعاً جديداً، الأمر الذي يتطلب منا جميعاً التصدي لهذه المحاولات بكل السبل والوسائل.